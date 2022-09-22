https://ria.ru/20220922/postpred-1818723727.html
Уходящий с должности постпред при ЕС заявил, что у него будет сменщик
Уходящий с должности постпред при ЕС заявил, что у него будет сменщик - РИА Новости, 22.09.2022
Уходящий с должности постпред при ЕС заявил, что у него будет сменщик
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, покидающий свой пост, сообщил, что на его место будет назначен российский представитель, это необходимо. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:15
2022-09-22T16:15
2022-09-22T16:15
владимир чижов
россия
евросоюз
политика
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, покидающий свой пост, сообщил, что на его место будет назначен российский представитель, это необходимо."Безусловно, (должность) необходима. Несмотря на санкции и обрубленные контакты, работы у постпредства меньше не становилось. Будет новый постпред – не завтра и не через несколько лет, я надеюсь. Это не от меня зависит", - сказал Чижов в ходе пресс-конференции медиагруппы "Россия сегодня" по случаю завершения им командировки.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов может прийти сенатором от Карелии в Совет Федерации в начале октября.
https://ria.ru/20220915/evrosoyuz-1816916494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чижов, россия, евросоюз, политика
Владимир Чижов, Россия, Евросоюз, Политика
Уходящий с должности постпред при ЕС заявил, что у него будет сменщик
Уходящий с поста постпред при ЕС Чижов заявил, что на его место назначат другого дипломата