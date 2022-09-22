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Уходящий с должности постпред при ЕС заявил, что у него будет сменщик - РИА Новости, 22.09.2022
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Уходящий с должности постпред при ЕС заявил, что у него будет сменщик
Уходящий с должности постпред при ЕС заявил, что у него будет сменщик - РИА Новости, 22.09.2022
Уходящий с должности постпред при ЕС заявил, что у него будет сменщик
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, покидающий свой пост, сообщил, что на его место будет назначен российский представитель, это необходимо. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:15
2022-09-22T16:15
владимир чижов
россия
евросоюз
политика
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, покидающий свой пост, сообщил, что на его место будет назначен российский представитель, это необходимо."Безусловно, (должность) необходима. Несмотря на санкции и обрубленные контакты, работы у постпредства меньше не становилось. Будет новый постпред – не завтра и не через несколько лет, я надеюсь. Это не от меня зависит", - сказал Чижов в ходе пресс-конференции медиагруппы "Россия сегодня" по случаю завершения им командировки.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов может прийти сенатором от Карелии в Совет Федерации в начале октября.
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владимир чижов, россия, евросоюз, политика
Владимир Чижов, Россия, Евросоюз, Политика
16:15 22.09.2022
 
Уходящий с должности постпред при ЕС заявил, что у него будет сменщик

Уходящий с поста постпред при ЕС Чижов заявил, что на его место назначат другого дипломата

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, покидающий свой пост, сообщил, что на его место будет назначен российский представитель, это необходимо.
"Безусловно, (должность) необходима. Несмотря на санкции и обрубленные контакты, работы у постпредства меньше не становилось. Будет новый постпред – не завтра и не через несколько лет, я надеюсь. Это не от меня зависит", - сказал Чижов в ходе пресс-конференции медиагруппы "Россия сегодня" по случаю завершения им командировки.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов может прийти сенатором от Карелии в Совет Федерации в начале октября.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 10:52
Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию
 
Владимир ЧижовРоссияЕвросоюзПолитика
 
 
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