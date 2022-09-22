https://ria.ru/20220922/postpred-1818723727.html

Уходящий с должности постпред при ЕС заявил, что у него будет сменщик

Уходящий с должности постпред при ЕС заявил, что у него будет сменщик - РИА Новости, 22.09.2022

Уходящий с должности постпред при ЕС заявил, что у него будет сменщик

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, покидающий свой пост, сообщил, что на его место будет назначен российский представитель, это необходимо. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:15

2022-09-22T16:15

2022-09-22T16:15

владимир чижов

россия

евросоюз

политика

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, покидающий свой пост, сообщил, что на его место будет назначен российский представитель, это необходимо."Безусловно, (должность) необходима. Несмотря на санкции и обрубленные контакты, работы у постпредства меньше не становилось. Будет новый постпред – не завтра и не через несколько лет, я надеюсь. Это не от меня зависит", - сказал Чижов в ходе пресс-конференции медиагруппы "Россия сегодня" по случаю завершения им командировки.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов может прийти сенатором от Карелии в Совет Федерации в начале октября.

https://ria.ru/20220915/evrosoyuz-1816916494.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир чижов, россия, евросоюз, политика