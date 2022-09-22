https://ria.ru/20220922/posobie-1818740913.html

На универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей

На универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей - РИА Новости, 22.09.2022

На универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей

На универсальное пособие для семей с детьми, которое вводится с 1 января, будет направлено 1,7 триллиона рублей, сообщил журналистам министр труда и социальной... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:03

2022-09-22T17:03

2022-09-22T17:03

общество

антон котяков

россия

михаил мишустин

семья

дети

экономика

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На универсальное пособие для семей с детьми, которое вводится с 1 января, будет направлено 1,7 триллиона рублей, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами."Универсальное пособие будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 миллионов детей, на него будет направлено 1,7 триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов", - отметил министр.

https://ria.ru/20220922/mrot-1818717731.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

общество, антон котяков, россия, михаил мишустин, семья, дети, экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)