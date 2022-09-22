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На универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей - РИА Новости, 22.09.2022
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На универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей
На универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей - РИА Новости, 22.09.2022
На универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей
На универсальное пособие для семей с детьми, которое вводится с 1 января, будет направлено 1,7 триллиона рублей, сообщил журналистам министр труда и социальной... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:03
2022-09-22T17:03
общество
антон котяков
россия
михаил мишустин
семья
дети
экономика
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На универсальное пособие для семей с детьми, которое вводится с 1 января, будет направлено 1,7 триллиона рублей, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами."Универсальное пособие будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 миллионов детей, на него будет направлено 1,7 триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов", - отметил министр.
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общество, антон котяков, россия, михаил мишустин, семья, дети, экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Антон Котяков, Россия, Михаил Мишустин, Семья, Дети, Экономика, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
17:03 22.09.2022
 
На универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей

Котяков: на универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей

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Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На универсальное пособие для семей с детьми, которое вводится с 1 января, будет направлено 1,7 триллиона рублей, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.
"Универсальное пособие будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 миллионов детей, на него будет направлено 1,7 триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов", - отметил министр.
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ОбществоАнтон КотяковРоссияМихаил МишустинСемьяДетиЭкономикаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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