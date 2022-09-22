https://ria.ru/20220922/plennye-1818736544.html
Эрдоган назвал обмен военнопленными между Москвой и Киевом важным шагом
Эрдоган назвал обмен военнопленными между Москвой и Киевом важным шагом - РИА Новости, 22.09.2022
Эрдоган назвал обмен военнопленными между Москвой и Киевом важным шагом
Президент Турции Тайип Эрдоган считает обмен военнопленными между Москвой и Киевом важным шагом к прекращению кризиса на Украине. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:49
2022-09-22T16:49
2022-09-22T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган считает обмен военнопленными между Москвой и Киевом важным шагом к прекращению кризиса на Украине."Этот обмен пленными при посредничестве Турции - важный шаг к прекращению войны. Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются. Я хотел бы поблагодарить господина Путина и господина Зеленского за возможность обмена пленными... В этом отношении и господин Путин, и господин Зеленский, обе стороны способствовали этому шагу, который мы предприняли. В настоящее время наши партнеры следят за этим процессом", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818694540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:49 22.09.2022 (обновлено: 17:24 22.09.2022)
Эрдоган назвал обмен военнопленными между Москвой и Киевом важным шагом
Эрдоган назвал обмен военнопленными важным шагом к прекращению кризиса на Украине