https://ria.ru/20220922/plennye-1818736544.html

Эрдоган назвал обмен военнопленными между Москвой и Киевом важным шагом

Эрдоган назвал обмен военнопленными между Москвой и Киевом важным шагом - РИА Новости, 22.09.2022

Эрдоган назвал обмен военнопленными между Москвой и Киевом важным шагом

Президент Турции Тайип Эрдоган считает обмен военнопленными между Москвой и Киевом важным шагом к прекращению кризиса на Украине. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:49

2022-09-22T16:49

2022-09-22T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

ситуация в днр и лнр

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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган считает обмен военнопленными между Москвой и Киевом важным шагом к прекращению кризиса на Украине."Этот обмен пленными при посредничестве Турции - важный шаг к прекращению войны. Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются. Я хотел бы поблагодарить господина Путина и господина Зеленского за возможность обмена пленными... В этом отношении и господин Путин, и господин Зеленский, обе стороны способствовали этому шагу, который мы предприняли. В настоящее время наши партнеры следят за этим процессом", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818694540.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы рф, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр