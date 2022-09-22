https://ria.ru/20220922/peskov-1818669888.html

Песков прокомментировал звонок соратников Навального его сыну

Песков прокомментировал звонок соратников Навального его сыну - РИА Новости, 22.09.2022

Песков прокомментировал звонок соратников Навального его сыну

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает от сына о содержании его разговора с "военкоматом". РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:46

2022-09-22T13:46

2022-09-22T13:46

общество

россия

дмитрий песков

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает от сына о содержании его разговора с "военкоматом".Накануне соратники Алексея Навального опубликовали видео с телефонным разговором с Николаем Песковым, в ходе которого ведущий эфира, представившись сотрудником военкомата, требует от собеседника ввиду объявленной в России частичной мобилизации явиться утром в военкомат."Я не смотрю материалы команды этого заключенного, это первое. Второе, я знаю об этом, но я также знаю, что полного текста разговора эти граждане так и не выложили", - сказал Песков.На уточняющий вопрос, знает ли он полное содержание разговора, Песков ответил: "Я знаю от своего сына".

https://ria.ru/20220831/moshenniki-1813370533.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии