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Песков прокомментировал звонок соратников Навального его сыну
Песков прокомментировал звонок соратников Навального его сыну - РИА Новости, 22.09.2022
Песков прокомментировал звонок соратников Навального его сыну
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает от сына о содержании его разговора с "военкоматом". РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:46
2022-09-22T13:46
2022-09-22T13:46
общество
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает от сына о содержании его разговора с "военкоматом".Накануне соратники Алексея Навального опубликовали видео с телефонным разговором с Николаем Песковым, в ходе которого ведущий эфира, представившись сотрудником военкомата, требует от собеседника ввиду объявленной в России частичной мобилизации явиться утром в военкомат."Я не смотрю материалы команды этого заключенного, это первое. Второе, я знаю об этом, но я также знаю, что полного текста разговора эти граждане так и не выложили", - сказал Песков.На уточняющий вопрос, знает ли он полное содержание разговора, Песков ответил: "Я знаю от своего сына".
https://ria.ru/20220831/moshenniki-1813370533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
Песков прокомментировал звонок соратников Навального его сыну
Песков заявил, что знает, что его сыну звонили соратники Навального под видом военкомата