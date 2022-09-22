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Песков прокомментировал звонок соратников Навального его сыну - РИА Новости, 22.09.2022
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Песков прокомментировал звонок соратников Навального его сыну
Песков прокомментировал звонок соратников Навального его сыну - РИА Новости, 22.09.2022
Песков прокомментировал звонок соратников Навального его сыну
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает от сына о содержании его разговора с "военкоматом". РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:46
2022-09-22T13:46
общество
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает от сына о содержании его разговора с "военкоматом".Накануне соратники Алексея Навального опубликовали видео с телефонным разговором с Николаем Песковым, в ходе которого ведущий эфира, представившись сотрудником военкомата, требует от собеседника ввиду объявленной в России частичной мобилизации явиться утром в военкомат."Я не смотрю материалы команды этого заключенного, это первое. Второе, я знаю об этом, но я также знаю, что полного текста разговора эти граждане так и не выложили", - сказал Песков.На уточняющий вопрос, знает ли он полное содержание разговора, Песков ответил: "Я знаю от своего сына".
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общество, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
13:46 22.09.2022
 
Песков прокомментировал звонок соратников Навального его сыну

Песков заявил, что знает, что его сыну звонили соратники Навального под видом военкомата

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает от сына о содержании его разговора с "военкоматом".
Накануне соратники Алексея Навального опубликовали видео с телефонным разговором с Николаем Песковым, в ходе которого ведущий эфира, представившись сотрудником военкомата, требует от собеседника ввиду объявленной в России частичной мобилизации явиться утром в военкомат.
"Я не смотрю материалы команды этого заключенного, это первое. Второе, я знаю об этом, но я также знаю, что полного текста разговора эти граждане так и не выложили", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос, знает ли он полное содержание разговора, Песков ответил: "Я знаю от своего сына".
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ОбществоРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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