https://ria.ru/20220922/peskov-1818658632.html

Песков прокомментировал сообщения об "ажиотаже" в аэропортах и на КПП

Песков прокомментировал сообщения об "ажиотаже" в аэропортах и на КПП - РИА Новости, 22.09.2022

Песков прокомментировал сообщения об "ажиотаже" в аэропортах и на КПП

Информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, очень преувеличена, много фейков,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:13

2022-09-22T13:13

2022-09-22T14:08

общество

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, очень преувеличена, много фейков, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Там информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена - там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счёт появляется", - сказал Песков журналистам в четверг.Он добавил, что к этой информации нужно относиться очень внимательно, чтобы не становиться ее жертвами."Восьмой пункт указа президента: высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации", - ответил Песков на вопрос журналистов о "закрытии границ в регионах" и публикациях о том, что Татарстан и Курская область уже запретили выезд тем, кто подлежит мобилизации.Как отметил представитель Кремля, количество и сроки определяются министерством обороны России для каждого субъекта РФ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818659846.html

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818663447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, россия, новости - туризм