https://ria.ru/20220922/peskov-1818658632.html
Песков прокомментировал сообщения об "ажиотаже" в аэропортах и на КПП
Песков прокомментировал сообщения об "ажиотаже" в аэропортах и на КПП - РИА Новости, 22.09.2022
Песков прокомментировал сообщения об "ажиотаже" в аэропортах и на КПП
Информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, очень преувеличена, много фейков,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:13
2022-09-22T13:13
2022-09-22T14:08
общество
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, очень преувеличена, много фейков, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Там информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена - там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счёт появляется", - сказал Песков журналистам в четверг.Он добавил, что к этой информации нужно относиться очень внимательно, чтобы не становиться ее жертвами."Восьмой пункт указа президента: высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации", - ответил Песков на вопрос журналистов о "закрытии границ в регионах" и публикациях о том, что Татарстан и Курская область уже запретили выезд тем, кто подлежит мобилизации.Как отметил представитель Кремля, количество и сроки определяются министерством обороны России для каждого субъекта РФ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818659846.html
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818663447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, россия, новости - туризм
Общество, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Россия, Новости - Туризм
13:13 22.09.2022 (обновлено: 14:08 22.09.2022)
Песков прокомментировал сообщения об "ажиотаже" в аэропортах и на КПП
Песков назвал информацию об "ажиотаже" в аэропортах и на КПП сильно преувеличенной
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, очень преувеличена, много фейков, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Там информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена - там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счёт появляется", - сказал Песков журналистам в четверг.
Он добавил, что к этой информации нужно относиться очень внимательно, чтобы не становиться ее жертвами.
"Восьмой пункт указа президента: высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации", - ответил Песков на вопрос журналистов о "закрытии границ в регионах" и публикациях о том, что Татарстан и Курская область уже запретили выезд тем, кто подлежит мобилизации.
Как отметил представитель Кремля, количество и сроки определяются министерством обороны России для каждого субъекта РФ.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.