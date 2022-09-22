https://ria.ru/20220922/opk-1818765315.html

Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации

Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации

Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:36

2022-09-22T18:36

2022-09-22T18:45

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Цимлянский добавил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме - это требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.

https://ria.ru/20220920/opk-1818149541.html

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вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, россия, сергей шойгу, безопасность