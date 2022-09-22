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Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
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Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации
Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации
Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:36
2022-09-22T18:45
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Цимлянский добавил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме - это требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.
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вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, россия, сергей шойгу, безопасность
Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
18:36 22.09.2022 (обновлено: 18:45 22.09.2022)
 
Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации

Генштаб: работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкРабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе
Рабочие Уралвагонзавода осуществляют сборку танков в производственном цехе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Цимлянский добавил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме - это требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями предприятий ОПК России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 14:37
Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин
 
Вооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииРоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
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