https://ria.ru/20220922/opk-1818765315.html
Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации
Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации
Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:36
2022-09-22T18:36
2022-09-22T18:45
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
россия
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101877/81/1018778150_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_4291a397d06c59e8e6fe4f2b639a253b.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Цимлянский добавил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме - это требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.
https://ria.ru/20220920/opk-1818149541.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101877/81/1018778150_222:0:2889:2000_1920x0_80_0_0_d561cf6b7f5dd20f72b6aae64cd77d7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, россия, сергей шойгу, безопасность
Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
18:36 22.09.2022 (обновлено: 18:45 22.09.2022)
Работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации
Генштаб: работников предприятий ОПК освободят от призыва по частичной мобилизации