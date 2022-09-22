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Сенатор выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы - РИА Новости, 22.09.2022
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Сенатор выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы
Сенатор выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы - РИА Новости, 22.09.2022
Сенатор выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы
В российские школы должна быть возвращена начальная военная подготовка, которая должна включать в себя элементарное знание методов ведения боя, топографию,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:05
2022-09-22T16:05
безопасность
образование - общество
ольга ковитиди
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В российские школы должна быть возвращена начальная военная подготовка, которая должна включать в себя элементарное знание методов ведения боя, топографию, изучение средств химической защиты и инженерные навыки, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Отмену начальной военной подготовки в школах я считаю вредительством, она необходима", - сказала она. По словам Ковитиди, такая подготовка доходна включать в себя топографическую подготовку с умением ориентироваться по азимутам, элементарное знание методов ведения боя, навыки инженерной подготовки. "Ребята должны знать, как устроены окопы и траншеи, основы типов мин, что такое растяжка, как она выглядит. Они должны обладать навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения", - убеждена сенатор.Ковитиди отметила, что должны вернуться и военные сборы, на которые школьники выезжают в воинские части. "Побывав там, ребята уже будут в курсе, что такое организация караульной службы, будут знать, как вырыть окопы", - сказала она.Сенатор также заявила о том, что необходимо внести изменения и в учебную программу военных училищ. "Необходимо сократить там строевую подготовку и увеличить задания по огневой, тактической и физической подготовке", - отметила Ковитиди.
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безопасность, образование - общество, ольга ковитиди, совет федерации рф
Безопасность, Образование - Общество, Ольга Ковитиди, Совет Федерации РФ
16:05 22.09.2022
 
Сенатор выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы

Сенатор Ковитиди выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы

© РИА Новости / Валерий ТитиевскийНачальная военная подготовка
Начальная военная подготовка - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Начальная военная подготовка. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В российские школы должна быть возвращена начальная военная подготовка, которая должна включать в себя элементарное знание методов ведения боя, топографию, изучение средств химической защиты и инженерные навыки, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Отмену начальной военной подготовки в школах я считаю вредительством, она необходима", - сказала она. По словам Ковитиди, такая подготовка доходна включать в себя топографическую подготовку с умением ориентироваться по азимутам, элементарное знание методов ведения боя, навыки инженерной подготовки. "Ребята должны знать, как устроены окопы и траншеи, основы типов мин, что такое растяжка, как она выглядит. Они должны обладать навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения", - убеждена сенатор.
Ковитиди отметила, что должны вернуться и военные сборы, на которые школьники выезжают в воинские части. "Побывав там, ребята уже будут в курсе, что такое организация караульной службы, будут знать, как вырыть окопы", - сказала она.
Сенатор также заявила о том, что необходимо внести изменения и в учебную программу военных училищ. "Необходимо сократить там строевую подготовку и увеличить задания по огневой, тактической и физической подготовке", - отметила Ковитиди.
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БезопасностьОбразование - ОбществоОльга КовитидиСовет Федерации РФ
 
 
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