https://ria.ru/20220922/nvp-1818721082.html

Сенатор выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы

Сенатор выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы - РИА Новости, 22.09.2022

Сенатор выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы

В российские школы должна быть возвращена начальная военная подготовка, которая должна включать в себя элементарное знание методов ведения боя, топографию,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:05

2022-09-22T16:05

2022-09-22T16:05

безопасность

образование - общество

ольга ковитиди

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В российские школы должна быть возвращена начальная военная подготовка, которая должна включать в себя элементарное знание методов ведения боя, топографию, изучение средств химической защиты и инженерные навыки, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Отмену начальной военной подготовки в школах я считаю вредительством, она необходима", - сказала она. По словам Ковитиди, такая подготовка доходна включать в себя топографическую подготовку с умением ориентироваться по азимутам, элементарное знание методов ведения боя, навыки инженерной подготовки. "Ребята должны знать, как устроены окопы и траншеи, основы типов мин, что такое растяжка, как она выглядит. Они должны обладать навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения", - убеждена сенатор.Ковитиди отметила, что должны вернуться и военные сборы, на которые школьники выезжают в воинские части. "Побывав там, ребята уже будут в курсе, что такое организация караульной службы, будут знать, как вырыть окопы", - сказала она.Сенатор также заявила о том, что необходимо внести изменения и в учебную программу военных училищ. "Необходимо сократить там строевую подготовку и увеличить задания по огневой, тактической и физической подготовке", - отметила Ковитиди.

https://ria.ru/20220912/shkola-1816344354.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, образование - общество, ольга ковитиди, совет федерации рф