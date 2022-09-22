https://ria.ru/20220922/nato-1818812473.html

В НАТО раскритиковали объявление частичной мобилизации в России

В НАТО раскритиковали объявление частичной мобилизации в России - РИА Новости, 22.09.2022

В НАТО раскритиковали объявление частичной мобилизации в России

В НАТО считают объявление в России частичной мобилизации "эскалацией" ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T22:40

2022-09-22T22:40

2022-09-22T22:40

в мире

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украина

донбасс

владимир путин

частичная мобилизация в россии

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БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В НАТО считают объявление в России частичной мобилизации "эскалацией" ситуации вокруг Украины."У России есть возможности остановить конфликт", отмечается в документе.Президент РФ Владимир Путин утром в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220922/medvedev-1818639855.html

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в мире, нато, россия, украина, донбасс, владимир путин, частичная мобилизация в россии