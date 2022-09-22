https://ria.ru/20220922/nato-1818632629.html

Варшава выступила за укрепление контингента НАТО на восточном фланге

Варшава выступила за укрепление контингента НАТО на восточном фланге - РИА Новости, 22.09.2022

Варшава выступила за укрепление контингента НАТО на восточном фланге

Польские власти считают необходимым расширить присутствие НАТО на восточном фланге из-за объявленной в России частичной мобилизации, заявил глава польского Бюро РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:53

2022-09-22T11:53

2022-09-22T11:53

в мире

павел солох

россия

польша

нато

частичная мобилизация в россии

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ВАРШАВА, 22 сен - РИА Новости. Польские власти считают необходимым расширить присутствие НАТО на восточном фланге из-за объявленной в России частичной мобилизации, заявил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох в интервью телеканалу Polsat.По его словам, принятые в РФ решения – это сигнал для Запада и Польши. "В связи с этой (частичной - ред.) мобилизацией мы должны настаивать на усилении присутствия союзников на восточном фланге. Это дополнительный аргумент в пользу того, что на востоке должно быть больше НАТО, чем раньше", — подчеркнул Солох.В ближайшее время польские власти намерены обсуждать эту тему на разных уровнях. "Это обязательно будет обсуждаться в приоритетном порядке", — заверил Солох.Касаясь возможного принятия Польшей решений в области дополнительной охраны границы с российской Калининградской областью, Солох сказал, что пока таких шагов не планируется. Однако он признал, "ситуация очень динамичная".В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, павел солох, россия, польша, нато, частичная мобилизация в россии