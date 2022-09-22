Варшава выступила за укрепление контингента НАТО на восточном фланге
Глава госбезопасности Польши Солох выступил за укрепление восточного фланга НАТО
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 сен - РИА Новости. Польские власти считают необходимым расширить присутствие НАТО на восточном фланге из-за объявленной в России частичной мобилизации, заявил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох в интервью телеканалу Polsat.
По его словам, принятые в РФ решения – это сигнал для Запада и Польши. "В связи с этой (частичной - ред.) мобилизацией мы должны настаивать на усилении присутствия союзников на восточном фланге. Это дополнительный аргумент в пользу того, что на востоке должно быть больше НАТО, чем раньше", — подчеркнул Солох.
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В ближайшее время польские власти намерены обсуждать эту тему на разных уровнях. "Это обязательно будет обсуждаться в приоритетном порядке", — заверил Солох.
Касаясь возможного принятия Польшей решений в области дополнительной охраны границы с российской Калининградской областью, Солох сказал, что пока таких шагов не планируется. Однако он признал, "ситуация очень динамичная".
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.