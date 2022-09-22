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Варшава выступила за укрепление контингента НАТО на восточном фланге - РИА Новости, 22.09.2022
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Варшава выступила за укрепление контингента НАТО на восточном фланге
Варшава выступила за укрепление контингента НАТО на восточном фланге - РИА Новости, 22.09.2022
Варшава выступила за укрепление контингента НАТО на восточном фланге
Польские власти считают необходимым расширить присутствие НАТО на восточном фланге из-за объявленной в России частичной мобилизации, заявил глава польского Бюро РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:53
2022-09-22T11:53
в мире
павел солох
россия
польша
нато
частичная мобилизация в россии
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ВАРШАВА, 22 сен - РИА Новости. Польские власти считают необходимым расширить присутствие НАТО на восточном фланге из-за объявленной в России частичной мобилизации, заявил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох в интервью телеканалу Polsat.По его словам, принятые в РФ решения – это сигнал для Запада и Польши. "В связи с этой (частичной - ред.) мобилизацией мы должны настаивать на усилении присутствия союзников на восточном фланге. Это дополнительный аргумент в пользу того, что на востоке должно быть больше НАТО, чем раньше", — подчеркнул Солох.В ближайшее время польские власти намерены обсуждать эту тему на разных уровнях. "Это обязательно будет обсуждаться в приоритетном порядке", — заверил Солох.Касаясь возможного принятия Польшей решений в области дополнительной охраны границы с российской Калининградской областью, Солох сказал, что пока таких шагов не планируется. Однако он признал, "ситуация очень динамичная".В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html
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в мире, павел солох, россия, польша, нато, частичная мобилизация в россии
В мире, Павел Солох, Россия, Польша, НАТО, Частичная мобилизация в России
11:53 22.09.2022
 
Варшава выступила за укрепление контингента НАТО на восточном фланге

Глава госбезопасности Польши Солох выступил за укрепление восточного фланга НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 сен - РИА Новости. Польские власти считают необходимым расширить присутствие НАТО на восточном фланге из-за объявленной в России частичной мобилизации, заявил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох в интервью телеканалу Polsat.
По его словам, принятые в РФ решения – это сигнал для Запада и Польши. "В связи с этой (частичной - ред.) мобилизацией мы должны настаивать на усилении присутствия союзников на восточном фланге. Это дополнительный аргумент в пользу того, что на востоке должно быть больше НАТО, чем раньше", — подчеркнул Солох.
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В ближайшее время польские власти намерены обсуждать эту тему на разных уровнях. "Это обязательно будет обсуждаться в приоритетном порядке", — заверил Солох.
Касаясь возможного принятия Польшей решений в области дополнительной охраны границы с российской Калининградской областью, Солох сказал, что пока таких шагов не планируется. Однако он признал, "ситуация очень динамичная".
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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В миреПавел СолохРоссияПольшаНАТОЧастичная мобилизация в России
 
 
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