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СМИ: национализация Uniper грозит нарушением конституции Германии - РИА Новости, 22.09.2022
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СМИ: национализация Uniper грозит нарушением конституции Германии
СМИ: национализация Uniper грозит нарушением конституции Германии - РИА Новости, 22.09.2022
СМИ: национализация Uniper грозит нарушением конституции Германии
Национализация энергетической компании Uniper обернулась для немецких властей юридической проблемой, связанной с несоблюдением конституции, пишет Die Welt. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:06
2022-09-22T17:07
в мире
экономика
германия
газпром
uniper
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Национализация энергетической компании Uniper обернулась для немецких властей юридической проблемой, связанной с несоблюдением конституции, пишет Die Welt.Автор статьи подчеркнул, что введенный ранее газовый сбор из-за покупки государством 99 процентов акций концерна превратился в налог для потребителей. По его словам, эта ситуация привела к конфликту между двумя правительственными ведомствами: в то время как Министерство экономики считает налог антиконституционным и предлагает отменить его как можно скорее, команда министра финансов утверждает, что неразрешимых юридических проблем не бывает.Штефан Кориот, профессор Мюнхенского университета Людвига и Максимилиана, предположил, что в случае с Uniper идею газового сбора реализовать будет сложно.Эксперт напомнил, что ранее по похожей причине Федеральный конституционный суд Германии отменил так называемый угольный налог — надбавку к цене на электроэнергию, которая должна была финансировать добычу сырья в стране."Все потребители электроэнергии должны были платить этот сбор, но Федеральный конституционный суд постановил, что каждый гражданин в Германии нуждается в электроэнергии, и поэтому потребителей электроэнергии нельзя считать четко определенной группой, с которой можно требовать специальный сбор", — пояснил Кориот.Ранее стало известно, что власти Германии консолидируют 99 процентов акций Uniper: сначала проведут дополнительную эмиссию акций по цене 1,7 евро на общую сумму восемь миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство. После этого государство приобретет оставшуюся у Fortum долю почти за полмиллиарда евро. Uniper, в свою очередь, запрашивала девять миллиардов евро от правительства в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".
https://ria.ru/20220922/evropa-1818598287.html
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в мире, экономика, германия, газпром, uniper
В мире, Экономика, Германия, Газпром, Uniper
13:06 22.09.2022 (обновлено: 17:07 22.09.2022)
 
СМИ: национализация Uniper грозит нарушением конституции Германии

Die Welt: после национализации Uniper в Германии налог на газ может нарушить конституцию

© AFP 2022 / Lennart PreissСотрудник Uniper Energy Storage на территории хранилища природного газа в Бирванге
Сотрудник Uniper Energy Storage на территории хранилища природного газа в Бирванге - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / Lennart Preiss
Сотрудник Uniper Energy Storage на территории хранилища природного газа в Бирванге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Национализация энергетической компании Uniper обернулась для немецких властей юридической проблемой, связанной с несоблюдением конституции, пишет Die Welt.
Автор статьи подчеркнул, что введенный ранее газовый сбор из-за покупки государством 99 процентов акций концерна превратился в налог для потребителей. По его словам, эта ситуация привела к конфликту между двумя правительственными ведомствами: в то время как Министерство экономики считает налог антиконституционным и предлагает отменить его как можно скорее, команда министра финансов утверждает, что неразрешимых юридических проблем не бывает.
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Штефан Кориот, профессор Мюнхенского университета Людвига и Максимилиана, предположил, что в случае с Uniper идею газового сбора реализовать будет сложно.

"Если компания, получающая выгоду от газового сбора, теперь национализирована, то сбор де-факто действует как налог для потребителей газа", — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что ранее по похожей причине Федеральный конституционный суд Германии отменил так называемый угольный налог — надбавку к цене на электроэнергию, которая должна была финансировать добычу сырья в стране.
"Все потребители электроэнергии должны были платить этот сбор, но Федеральный конституционный суд постановил, что каждый гражданин в Германии нуждается в электроэнергии, и поэтому потребителей электроэнергии нельзя считать четко определенной группой, с которой можно требовать специальный сбор", — пояснил Кориот.
Ранее стало известно, что власти Германии консолидируют 99 процентов акций Uniper: сначала проведут дополнительную эмиссию акций по цене 1,7 евро на общую сумму восемь миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство. После этого государство приобретет оставшуюся у Fortum долю почти за полмиллиарда евро. Uniper, в свою очередь, запрашивала девять миллиардов евро от правительства в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".
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