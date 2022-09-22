https://ria.ru/20220922/nalog-1818656590.html

СМИ: национализация Uniper грозит нарушением конституции Германии

СМИ: национализация Uniper грозит нарушением конституции Германии - РИА Новости, 22.09.2022

СМИ: национализация Uniper грозит нарушением конституции Германии

Национализация энергетической компании Uniper обернулась для немецких властей юридической проблемой, связанной с несоблюдением конституции, пишет Die Welt. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:06

2022-09-22T13:06

2022-09-22T17:07

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Национализация энергетической компании Uniper обернулась для немецких властей юридической проблемой, связанной с несоблюдением конституции, пишет Die Welt.Автор статьи подчеркнул, что введенный ранее газовый сбор из-за покупки государством 99 процентов акций концерна превратился в налог для потребителей. По его словам, эта ситуация привела к конфликту между двумя правительственными ведомствами: в то время как Министерство экономики считает налог антиконституционным и предлагает отменить его как можно скорее, команда министра финансов утверждает, что неразрешимых юридических проблем не бывает.Штефан Кориот, профессор Мюнхенского университета Людвига и Максимилиана, предположил, что в случае с Uniper идею газового сбора реализовать будет сложно.Эксперт напомнил, что ранее по похожей причине Федеральный конституционный суд Германии отменил так называемый угольный налог — надбавку к цене на электроэнергию, которая должна была финансировать добычу сырья в стране."Все потребители электроэнергии должны были платить этот сбор, но Федеральный конституционный суд постановил, что каждый гражданин в Германии нуждается в электроэнергии, и поэтому потребителей электроэнергии нельзя считать четко определенной группой, с которой можно требовать специальный сбор", — пояснил Кориот.Ранее стало известно, что власти Германии консолидируют 99 процентов акций Uniper: сначала проведут дополнительную эмиссию акций по цене 1,7 евро на общую сумму восемь миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство. После этого государство приобретет оставшуюся у Fortum долю почти за полмиллиарда евро. Uniper, в свою очередь, запрашивала девять миллиардов евро от правительства в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".

https://ria.ru/20220922/evropa-1818598287.html

https://ria.ru/20220919/germaniya-1818004136.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, германия, газпром, uniper