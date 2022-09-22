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В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями - РИА Новости, 22.09.2022
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В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями
В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями - РИА Новости, 22.09.2022
В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями
Более тысячи жителей Донецкой Народной Республики зарегистрировались в качестве наблюдателей на референдум о вхождении в состав России, сообщил председатель... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:41
2022-09-22T15:41
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Более тысячи жителей Донецкой Народной Республики зарегистрировались в качестве наблюдателей на референдум о вхождении в состав России, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман."Всего 450 участков, по два-три наблюдателя на участок, итого - свыше тысячи наблюдателей, предоставленных от Общественной палаты (ДНР - ред.). Это представители общественных движений, просто гражданские активисты, это те, кто обратился в Общественную палату с желанием участвовать в избирательном процессе в роли наблюдателя", - сказал РИА Новости Кофман.По данным Общественной палаты ДНР, это цифра без учета международных наблюдателей.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе
15:41 22.09.2022
 
В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями

В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями на референдум

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка к референдуму
Подготовка к референдуму - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подготовка к референдуму. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Более тысячи жителей Донецкой Народной Республики зарегистрировались в качестве наблюдателей на референдум о вхождении в состав России, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
"Всего 450 участков, по два-три наблюдателя на участок, итого - свыше тысячи наблюдателей, предоставленных от Общественной палаты (ДНР - ред.). Это представители общественных движений, просто гражданские активисты, это те, кто обратился в Общественную палату с желанием участвовать в избирательном процессе в роли наблюдателя", - сказал РИА Новости Кофман.
По данным Общественной палаты ДНР, это цифра без учета международных наблюдателей.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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В миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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