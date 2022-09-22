https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818707673.html
В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями
В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями - РИА Новости, 22.09.2022
В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями
Более тысячи жителей Донецкой Народной Республики зарегистрировались в качестве наблюдателей на референдум о вхождении в состав России, сообщил председатель... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:41
2022-09-22T15:41
2022-09-22T15:41
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818414017_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_def2632c2ba09047c1dc6f1603fd73e5.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Более тысячи жителей Донецкой Народной Республики зарегистрировались в качестве наблюдателей на референдум о вхождении в состав России, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман."Всего 450 участков, по два-три наблюдателя на участок, итого - свыше тысячи наблюдателей, предоставленных от Общественной палаты (ДНР - ред.). Это представители общественных движений, просто гражданские активисты, это те, кто обратился в Общественную палату с желанием участвовать в избирательном процессе в роли наблюдателя", - сказал РИА Новости Кофман.По данным Общественной палаты ДНР, это цифра без учета международных наблюдателей.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/byulleten-1818646389.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818414017_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_828e994d53455559ebdb8034638c17f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, леонид пасечник, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе
В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями
В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями на референдум