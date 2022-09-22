https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818707673.html

В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями

В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями - РИА Новости, 22.09.2022

В ДНР более тысячи человек зарегистрировались наблюдателями

Более тысячи жителей Донецкой Народной Республики зарегистрировались в качестве наблюдателей на референдум о вхождении в состав России, сообщил председатель... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:41

2022-09-22T15:41

2022-09-22T15:41

в мире

денис пушилин

леонид пасечник

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

нато

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818414017_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_def2632c2ba09047c1dc6f1603fd73e5.jpg

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Более тысячи жителей Донецкой Народной Республики зарегистрировались в качестве наблюдателей на референдум о вхождении в состав России, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман."Всего 450 участков, по два-три наблюдателя на участок, итого - свыше тысячи наблюдателей, предоставленных от Общественной палаты (ДНР - ред.). Это представители общественных движений, просто гражданские активисты, это те, кто обратился в Общественную палату с желанием участвовать в избирательном процессе в роли наблюдателя", - сказал РИА Новости Кофман.По данным Общественной палаты ДНР, это цифра без учета международных наблюдателей.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/byulleten-1818646389.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, денис пушилин, леонид пасечник, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, референдум в донбассе