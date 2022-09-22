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Лавров заявил, что у России не осталось никакого доверия к МУС - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Лавров заявил, что у России не осталось никакого доверия к МУС
Лавров заявил, что у России не осталось никакого доверия к МУС - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров заявил, что у России не осталось никакого доверия к МУС
Международный уголовный суд (МУС) никак не реагировал на тысячи жалоб жителей Донбасса, доверия к этому органу у Москвы не осталось, время ожидания закончилось, РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:00
2022-09-22T19:12
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
международный уголовный суд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
в мире
украина
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) никак не реагировал на тысячи жалоб жителей Донбасса, доверия к этому органу у Москвы не осталось, время ожидания закончилось, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что при этом ни госпереворот на Украине, ни события в Одессе 2 мая 2014 года, ни обстрел мирных городов Донбасса и многие другие события "не стали поводом для какой-либо внятной реакции со стороны МУС"."В этот Международный уголовный суд было направлено более 3000 сообщений о преступлениях против жителей Донбасса, и никакой реакции не последовало... Никакого доверия к этому органу у нас не осталось. Мы долгие восемь лет напрасно ждали, когда начнется борьба с безнаказанностью на Украине, и больше не рассчитываем на справедливость этого и целого ряда других международных институтов, время ожидания закончилось", - подчеркнул Лавров.
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россия, донбасс, международный уголовный суд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, украина, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Международный уголовный суд, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, В мире, Украина, Совет Безопасности ООН
19:00 22.09.2022 (обновлено: 19:12 22.09.2022)
 
Лавров заявил, что у России не осталось никакого доверия к МУС

Лавров: МУС не реагировал на тысячи жалоб жителей Донбасса, доверия к нему не осталось

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) никак не реагировал на тысячи жалоб жителей Донбасса, доверия к этому органу у Москвы не осталось, время ожидания закончилось, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, мы обратили внимание на возросшую активность международного правосудия применительно к Украине, рекламируются некие усилия по расследованию преступлений на Украине, которые предписываются российским военным, все это носит заказной характер, мы это прекрасно видим", - сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН.
Он отметил, что при этом ни госпереворот на Украине, ни события в Одессе 2 мая 2014 года, ни обстрел мирных городов Донбасса и многие другие события "не стали поводом для какой-либо внятной реакции со стороны МУС".
"В этот Международный уголовный суд было направлено более 3000 сообщений о преступлениях против жителей Донбасса, и никакой реакции не последовало... Никакого доверия к этому органу у нас не осталось. Мы долгие восемь лет напрасно ждали, когда начнется борьба с безнаказанностью на Украине, и больше не рассчитываем на справедливость этого и целого ряда других международных институтов, время ожидания закончилось", - подчеркнул Лавров.
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Алексея Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Эта донецкая девочка в ноябре 2014 года жила в подвале 21-й больницы вместе с родителями, потому что ее дом разрушила украинская армия. На этой фотографии она играет автоматными гильзами – игрушками, ставшими привычными для детей, которые росли под обстрелами.

Девочка играет автоматными гильзами в подвале 21-й городской больницы, где она живет с родителями после того, как артиллерия украинской армии разрушила дом ее семьи в Донецке. 2014 год.
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Эта донецкая девочка в ноябре 2014 года жила в подвале 21-й больницы вместе с родителями, потому что ее дом разрушила украинская армия. На этой фотографии она играет автоматными гильзами – игрушками, ставшими привычными для детей, которые росли под обстрелами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

5 ноября 2014 года ВСУ обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка. Два мальчика, которые играли в футбол во дворе школы, погибли от осколочных ранений.

Прощание со школьниками, погибшими при артобстреле школы в Донецке в 2014 году.
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5 ноября 2014 года ВСУ обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка. Два мальчика, которые играли в футбол во дворе школы, погибли от осколочных ранений.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Металлическая дверь, которую держит этот житель Донецка, буквально изрешечена осколками от украинского снаряда.

Мужчина у своего дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками города Донецка, 2014 год.
3 из 5

Металлическая дверь, которую держит этот житель Донецка, буквально изрешечена осколками от украинского снаряда.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Это 14-летняя Оксана Войнаровская из Макеевки во время лечения в Москве. В январе 2015 года в ее дом попал снаряд, на ее глазах погиб папа. Сама девочка получила тяжелые осколочные ранения, едва не потеряла ноги. От стресса ребенок перестал говорить.

Оксана Войнаровская (14 лет) с мамой в палате ГБУЗ Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в городе Москве.
4 из 5

Это 14-летняя Оксана Войнаровская из Макеевки во время лечения в Москве. В январе 2015 года в ее дом попал снаряд, на ее глазах погиб папа. Сама девочка получила тяжелые осколочные ранения, едва не потеряла ноги. От стресса ребенок перестал говорить.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Этот мирный житель Донецка погиб 1 ноября 2014 года при обстреле окраины города украинской армией.

Санитар вывозит из морга 21-й городской больницы мужчину, погибшего 1 ноября 2014 года в результате артиллерийского обстрела украинских силовиков окраины Донецка.
5 из 5

Этот мирный житель Донецка погиб 1 ноября 2014 года при обстреле окраины города украинской армией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
1 из 5

Эта донецкая девочка в ноябре 2014 года жила в подвале 21-й больницы вместе с родителями, потому что ее дом разрушила украинская армия. На этой фотографии она играет автоматными гильзами – игрушками, ставшими привычными для детей, которые росли под обстрелами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
2 из 5

5 ноября 2014 года ВСУ обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка. Два мальчика, которые играли в футбол во дворе школы, погибли от осколочных ранений.

© РИА Новости / Алексей Куденко
3 из 5

Металлическая дверь, которую держит этот житель Донецка, буквально изрешечена осколками от украинского снаряда.

© РИА Новости / Алексей Куденко
4 из 5

Это 14-летняя Оксана Войнаровская из Макеевки во время лечения в Москве. В январе 2015 года в ее дом попал снаряд, на ее глазах погиб папа. Сама девочка получила тяжелые осколочные ранения, едва не потеряла ноги. От стресса ребенок перестал говорить.

© РИА Новости / Алексей Куденко
5 из 5

Этот мирный житель Донецка погиб 1 ноября 2014 года при обстреле окраины города украинской армией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассМеждународный уголовный судМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВ миреУкраинаСовет Безопасности ООН
 
 
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