https://ria.ru/20220922/mus-1818776317.html

Лавров заявил, что у России не осталось никакого доверия к МУС

Лавров заявил, что у России не осталось никакого доверия к МУС - РИА Новости, 22.09.2022

Лавров заявил, что у России не осталось никакого доверия к МУС

Международный уголовный суд (МУС) никак не реагировал на тысячи жалоб жителей Донбасса, доверия к этому органу у Москвы не осталось, время ожидания закончилось, РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:00

2022-09-22T19:00

2022-09-22T19:12

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

международный уголовный суд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148160/68/1481606876_0:234:4701:2878_1920x0_80_0_0_5f8e0586ffa06002866ec4ffd166b5a9.jpg

ООН, 22 сен - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) никак не реагировал на тысячи жалоб жителей Донбасса, доверия к этому органу у Москвы не осталось, время ожидания закончилось, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что при этом ни госпереворот на Украине, ни события в Одессе 2 мая 2014 года, ни обстрел мирных городов Донбасса и многие другие события "не стали поводом для какой-либо внятной реакции со стороны МУС"."В этот Международный уголовный суд было направлено более 3000 сообщений о преступлениях против жителей Донбасса, и никакой реакции не последовало... Никакого доверия к этому органу у нас не осталось. Мы долгие восемь лет напрасно ждали, когда начнется борьба с безнаказанностью на Украине, и больше не рассчитываем на справедливость этого и целого ряда других международных институтов, время ожидания закончилось", - подчеркнул Лавров.

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донбасс, международный уголовный суд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, украина, совет безопасности оон