Лавров заявил, что у России не осталось никакого доверия к МУС

Лавров: МУС не реагировал на тысячи жалоб жителей Донбасса, доверия к нему не осталось
Эта донецкая девочка в ноябре 2014 года жила в подвале 21-й больницы вместе с родителями, потому что ее дом разрушила украинская армия. На этой фотографии она играет автоматными гильзами – игрушками, ставшими привычными для детей, которые росли под обстрелами.
Эта донецкая девочка в ноябре 2014 года жила в подвале 21-й больницы вместе с родителями, потому что ее дом разрушила украинская армия. На этой фотографии она играет автоматными гильзами – игрушками, ставшими привычными для детей, которые росли под обстрелами.
5 ноября 2014 года ВСУ обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка. Два мальчика, которые играли в футбол во дворе школы, погибли от осколочных ранений.
5 ноября 2014 года ВСУ обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка. Два мальчика, которые играли в футбол во дворе школы, погибли от осколочных ранений.
Металлическая дверь, которую держит этот житель Донецка, буквально изрешечена осколками от украинского снаряда.
Металлическая дверь, которую держит этот житель Донецка, буквально изрешечена осколками от украинского снаряда.
Это 14-летняя Оксана Войнаровская из Макеевки во время лечения в Москве. В январе 2015 года в ее дом попал снаряд, на ее глазах погиб папа. Сама девочка получила тяжелые осколочные ранения, едва не потеряла ноги. От стресса ребенок перестал говорить.
Это 14-летняя Оксана Войнаровская из Макеевки во время лечения в Москве. В январе 2015 года в ее дом попал снаряд, на ее глазах погиб папа. Сама девочка получила тяжелые осколочные ранения, едва не потеряла ноги. От стресса ребенок перестал говорить.
Этот мирный житель Донецка погиб 1 ноября 2014 года при обстреле окраины города украинской армией.
Этот мирный житель Донецка погиб 1 ноября 2014 года при обстреле окраины города украинской армией.
Эта донецкая девочка в ноябре 2014 года жила в подвале 21-й больницы вместе с родителями, потому что ее дом разрушила украинская армия. На этой фотографии она играет автоматными гильзами – игрушками, ставшими привычными для детей, которые росли под обстрелами.
5 ноября 2014 года ВСУ обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка. Два мальчика, которые играли в футбол во дворе школы, погибли от осколочных ранений.
Металлическая дверь, которую держит этот житель Донецка, буквально изрешечена осколками от украинского снаряда.
Это 14-летняя Оксана Войнаровская из Макеевки во время лечения в Москве. В январе 2015 года в ее дом попал снаряд, на ее глазах погиб папа. Сама девочка получила тяжелые осколочные ранения, едва не потеряла ноги. От стресса ребенок перестал говорить.
Этот мирный житель Донецка погиб 1 ноября 2014 года при обстреле окраины города украинской армией.