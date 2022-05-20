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Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Алексея Куденко - РИА Новости, 20.05.2022
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Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Алексея Куденко
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Алексея Куденко - РИА Новости, 20.05.2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Алексея Куденко
Фотокорреспонденты РИА Новости бесстрастно фиксировали жизнь обычных людей в условиях войны. Один из них — Алексей Куденко. В этой подборке — собранные им фотосвидетельства геноцида мирного населения Донбасса.
2022-05-20T18:43
2022-05-20T18:43
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
геноцид в донбассе
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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украина, фото, геноцид в донбассе, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей куденко
18:43 20.05.2022
 

Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Алексея Куденко

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Фотокорреспонденты РИА Новости бесстрастно фиксировали жизнь обычных людей в условиях войны. Один из них — Алексей Куденко. В этой подборке — собранные им фотосвидетельства геноцида мирного населения Донбасса.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Эта донецкая девочка в ноябре 2014 года жила в подвале 21-й больницы вместе с родителями, потому что ее дом разрушила украинская армия. На этой фотографии она играет автоматными гильзами – игрушками, ставшими привычными для детей, которые росли под обстрелами.

Девочка играет автоматными гильзами в подвале 21-й городской больницы, где она живет с родителями после того, как артиллерия украинской армии разрушила дом ее семьи в Донецке. 2014 год.
1 из 5

Эта донецкая девочка в ноябре 2014 года жила в подвале 21-й больницы вместе с родителями, потому что ее дом разрушила украинская армия. На этой фотографии она играет автоматными гильзами – игрушками, ставшими привычными для детей, которые росли под обстрелами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

5 ноября 2014 года ВСУ обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка. Два мальчика, которые играли в футбол во дворе школы, погибли от осколочных ранений.

Прощание со школьниками, погибшими при артобстреле школы в Донецке в 2014 году.
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5 ноября 2014 года ВСУ обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка. Два мальчика, которые играли в футбол во дворе школы, погибли от осколочных ранений.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Металлическая дверь, которую держит этот житель Донецка, буквально изрешечена осколками от украинского снаряда.

Мужчина у своего дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками города Донецка, 2014 год.
3 из 5

Металлическая дверь, которую держит этот житель Донецка, буквально изрешечена осколками от украинского снаряда.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Это 14-летняя Оксана Войнаровская из Макеевки во время лечения в Москве. В январе 2015 года в ее дом попал снаряд, на ее глазах погиб папа. Сама девочка получила тяжелые осколочные ранения, едва не потеряла ноги. От стресса ребенок перестал говорить.

Оксана Войнаровская (14 лет) с мамой в палате ГБУЗ Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в городе Москве.
4 из 5

Это 14-летняя Оксана Войнаровская из Макеевки во время лечения в Москве. В январе 2015 года в ее дом попал снаряд, на ее глазах погиб папа. Сама девочка получила тяжелые осколочные ранения, едва не потеряла ноги. От стресса ребенок перестал говорить.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Этот мирный житель Донецка погиб 1 ноября 2014 года при обстреле окраины города украинской армией.

Санитар вывозит из морга 21-й городской больницы мужчину, погибшего 1 ноября 2014 года в результате артиллерийского обстрела украинских силовиков окраины Донецка.
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Этот мирный житель Донецка погиб 1 ноября 2014 года при обстреле окраины города украинской армией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаГеноцид в ДонбассеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлексей Куденко
 
 
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