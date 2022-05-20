Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Алексея Куденко

Эта донецкая девочка в ноябре 2014 года жила в подвале 21-й больницы вместе с родителями, потому что ее дом разрушила украинская армия. На этой фотографии она играет автоматными гильзами – игрушками, ставшими привычными для детей, которые росли под обстрелами.