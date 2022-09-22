https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818765702.html
Сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку
Сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку - РИА Новости, 22.09.2022
Сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку
Сотрудники предприятий, имеющих бронь от призыва, получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:36
2022-09-22T18:36
2022-09-22T18:36
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники предприятий, имеющих бронь от призыва, получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федеральным закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (31-ФЗ)", - сказал он.Цимлянский добавил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме - это требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
Сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку
Генштаб: сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку при частичной мобилизации
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники предприятий, имеющих бронь от призыва, получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
"Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федеральным закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (31-ФЗ)", - сказал он.
Цимлянский добавил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме - это требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.