https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818765702.html

Сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку

Сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку - РИА Новости, 22.09.2022

Сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку

Сотрудники предприятий, имеющих бронь от призыва, получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:36

2022-09-22T18:36

2022-09-22T18:36

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники предприятий, имеющих бронь от призыва, получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федеральным закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (31-ФЗ)", - сказал он.Цимлянский добавил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме - это требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии