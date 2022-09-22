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Сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку
Сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку - РИА Новости, 22.09.2022
Сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку
Сотрудники предприятий, имеющих бронь от призыва, получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:36
2022-09-22T18:36
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники предприятий, имеющих бронь от призыва, получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федеральным закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (31-ФЗ)", - сказал он.Цимлянский добавил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме - это требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.
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безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
18:36 22.09.2022
 
Сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку

Генштаб: сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку при частичной мобилизации

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники предприятий, имеющих бронь от призыва, получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России, сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
"Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федеральным закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (31-ФЗ)", - сказал он.
Цимлянский добавил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме - это требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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