15:13 22.09.2022 (обновлено: 16:19 22.09.2022)
Песков опроверг информацию о планах мобилизовать миллион человек
Пресс-секретарь Путина Песков назвал ложью сообщения о планах мобилизовать миллион человек
В России объявлена частичная мобилизация. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг публикации о планах призвать в рамках частичной мобилизации якобы до миллиона человек.
"Это ложь", — сказал представитель Кремля РИА Новости.
Ранее пресс-служба главы государства опубликовала его указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". В документе скрыт седьмой пункт, что привлекло внимание журналистов. Как пояснил Песков, этот параграф предназначен для служебного пользования, поэтому он не может раскрыть его содержание. Пресс-секретарь уточнил, что речь там идет о количестве призываемых. Он напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу в своем интервью сообщил о планах призвать до 300 тысяч человек, но "не единомоментно".
Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
В свою очередь, глава Минобороны добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В Вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.