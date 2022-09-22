https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818694689.html

Песков опроверг информацию о планах мобилизовать миллион человек

Песков опроверг информацию о планах мобилизовать миллион человек - РИА Новости, 22.09.2022

Песков опроверг информацию о планах мобилизовать миллион человек

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг публикации о планах призвать в рамках частичной мобилизации якобы до миллиона человек. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:13

2022-09-22T15:13

2022-09-22T16:19

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

владимир путин

дмитрий песков

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг публикации о планах призвать в рамках частичной мобилизации якобы до миллиона человек."Это ложь", — сказал представитель Кремля РИА Новости.Ранее пресс-служба главы государства опубликовала его указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". В документе скрыт седьмой пункт, что привлекло внимание журналистов. Как пояснил Песков, этот параграф предназначен для служебного пользования, поэтому он не может раскрыть его содержание. Пресс-секретарь уточнил, что речь там идет о количестве призываемых. Он напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу в своем интервью сообщил о планах призвать до 300 тысяч человек, но "не единомоментно".Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, глава Минобороны добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В Вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, владимир путин, дмитрий песков, общество, вооруженные силы рф