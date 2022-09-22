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Песков переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны
Песков переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны - РИА Новости, 22.09.2022
Песков переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, будет ли прописываться возраст мобилизованных. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:41
2022-09-22T13:41
2022-09-22T13:41
специальная военная операция на украине
общество
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, будет ли прописываться возраст мобилизованных."Все детали, связанные с мобилизацией, они определяются и доводятся до сведения регионов Министерством обороны России", - сказал Песков журналистам в четверг. Он уточнил, что по всем вопросам необходимо обращаться в Минобороны РФ и доводить вопросы до сведения министерства.Накануне президент РФ объявил о частичной мобилизации в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду сообщила, что сейчас по поручению главы государства готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Песков переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны
Песков переадресовал вопрос о возрасте подлежащих частичной мобилизации в Минобороны