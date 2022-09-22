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Песков переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны

Песков переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны - РИА Новости, 22.09.2022

Песков переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, будет ли прописываться возраст мобилизованных. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:41

2022-09-22T13:41

2022-09-22T13:41

специальная военная операция на украине

общество

россия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, будет ли прописываться возраст мобилизованных."Все детали, связанные с мобилизацией, они определяются и доводятся до сведения регионов Министерством обороны России", - сказал Песков журналистам в четверг. Он уточнил, что по всем вопросам необходимо обращаться в Минобороны РФ и доводить вопросы до сведения министерства.Накануне президент РФ объявил о частичной мобилизации в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду сообщила, что сейчас по поручению главы государства готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)