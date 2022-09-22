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Песков переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Песков переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны
Песков переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны - РИА Новости, 22.09.2022
Песков переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, будет ли прописываться возраст мобилизованных. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:41
2022-09-22T13:41
специальная военная операция на украине
общество
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, будет ли прописываться возраст мобилизованных."Все детали, связанные с мобилизацией, они определяются и доводятся до сведения регионов Министерством обороны России", -&nbsp; сказал Песков журналистам в четверг. Он уточнил, что по всем вопросам необходимо обращаться в Минобороны РФ и доводить вопросы до сведения министерства.Накануне президент РФ объявил о частичной мобилизации в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду сообщила, что сейчас по поручению главы государства готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.
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общество, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:41 22.09.2022
 
Песков переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны

Песков переадресовал вопрос о возрасте подлежащих частичной мобилизации в Минобороны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, будет ли прописываться возраст мобилизованных.
"Все детали, связанные с мобилизацией, они определяются и доводятся до сведения регионов Министерством обороны России", -  сказал Песков журналистам в четверг. Он уточнил, что по всем вопросам необходимо обращаться в Минобороны РФ и доводить вопросы до сведения министерства.
Накануне президент РФ объявил о частичной мобилизации в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду сообщила, что сейчас по поручению главы государства готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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