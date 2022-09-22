https://ria.ru/20220922/mir-1818734593.html
Эрдоган обсудит с министрами использование карт "Мир" в Турции
Эрдоган обсудит с министрами использование карт "Мир" в Турции - РИА Новости, 22.09.2022
Эрдоган обсудит с министрами использование карт "Мир" в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:44
2022-09-22T16:44
2022-09-22T17:40
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
платежная система "мир"
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817360269_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_bbb06bc9de4c185725c6c78ca2064d8e.jpg
АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции."Что мы собираемся делать сейчас? Каковы альтернативы? Мои министры ведут переговоры об этих альтернативах. После этих переговоров, надеюсь, в пятницу я соберу всех их Стамбуле, мы проведем с ними встречу, и здесь примем окончательное решение", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.
https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817360269_270:0:2314:1533_1920x0_80_0_0_eb38d8f529ae8026b46ad9f7b8bbe5fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, платежная система "мир", санкции в отношении россии, новости - туризм
Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Платежная система "Мир", Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
16:44 22.09.2022 (обновлено: 17:40 22.09.2022)
Эрдоган обсудит с министрами использование карт "Мир" в Турции
Эрдоган 23 сентября примет решение по использованию платежной системы "Мир" в Турции