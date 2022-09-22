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Эрдоган обсудит с министрами использование карт "Мир" в Турции - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
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Эрдоган обсудит с министрами использование карт "Мир" в Турции
Эрдоган обсудит с министрами использование карт "Мир" в Турции - РИА Новости, 22.09.2022
Эрдоган обсудит с министрами использование карт "Мир" в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:44
2022-09-22T17:40
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
платежная система "мир"
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции."Что мы собираемся делать сейчас? Каковы альтернативы? Мои министры ведут переговоры об этих альтернативах. После этих переговоров, надеюсь, в пятницу я соберу всех их Стамбуле, мы проведем с ними встречу, и здесь примем окончательное решение", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.
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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, платежная система "мир", санкции в отношении россии, новости - туризм
Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Платежная система "Мир", Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
16:44 22.09.2022 (обновлено: 17:40 22.09.2022)
 
Эрдоган обсудит с министрами использование карт "Мир" в Турции

Эрдоган 23 сентября примет решение по использованию платежной системы "Мир" в Турции

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции.
"Что мы собираемся делать сейчас? Каковы альтернативы? Мои министры ведут переговоры об этих альтернативах. После этих переговоров, надеюсь, в пятницу я соберу всех их Стамбуле, мы проведем с ними встречу, и здесь примем окончательное решение", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 08:00Туризм
"Мир" попал под санкции. Как россиянам расплачиваться за товары за границей
 
ТуризмТурцияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганПлатежная система "Мир"Санкции в отношении РоссииНовости - Туризм
 
 
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