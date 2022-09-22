https://ria.ru/20220922/mir-1818734593.html

Эрдоган обсудит с министрами использование карт "Мир" в Турции

Эрдоган обсудит с министрами использование карт "Мир" в Турции - РИА Новости, 22.09.2022

Эрдоган обсудит с министрами использование карт "Мир" в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:44

2022-09-22T16:44

2022-09-22T17:40

турция

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции."Что мы собираемся делать сейчас? Каковы альтернативы? Мои министры ведут переговоры об этих альтернативах. После этих переговоров, надеюсь, в пятницу я соберу всех их Стамбуле, мы проведем с ними встречу, и здесь примем окончательное решение", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.

https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html

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Кирилл Волков

турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, платежная система "мир", санкции в отношении россии, новости - туризм