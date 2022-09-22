https://ria.ru/20220922/mir-1818630853.html
Эрдоган обсудит работу платежной системы "Мир", пишут СМИ
Эрдоган обсудит работу платежной системы "Мир", пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2022
Эрдоган обсудит работу платежной системы "Мир", пишут СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в пятницу провести встречу на высоком уровне, на которой будет обсуждаться российская платежная система "Мир", передает РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:46
2022-09-22T11:46
2022-09-22T15:17
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
платежная система "мир"
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в пятницу провести встречу на высоком уровне, на которой будет обсуждаться российская платежная система "Мир", передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."(Участники. — Прим. ред.) обсудят также договоренности с Россией, недавнюю нестабильность на стамбульской бирже и общую экономическую ситуацию", — говорится в сообщении агентства.Кроме того, рассмотрят вопрос о возможных санкциях Запада против Москвы.Турецкие Ишбанк и Денизбанк в начале недели сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России. Прием и обслуживание карт в зарубежных банках, в частности турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, платежная система "мир", новости - туризм
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Платежная система "Мир", Туризм, Новости - Туризм
11:46 22.09.2022 (обновлено: 15:17 22.09.2022)
Эрдоган обсудит работу платежной системы "Мир", пишут СМИ
Reuters: Эрдоган обсудит на встрече работу платежной системы "Мир"