https://ria.ru/20220922/mir-1818630853.html

Эрдоган обсудит работу платежной системы "Мир", пишут СМИ

Эрдоган обсудит работу платежной системы "Мир", пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2022

Эрдоган обсудит работу платежной системы "Мир", пишут СМИ

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в пятницу провести встречу на высоком уровне, на которой будет обсуждаться российская платежная система "Мир", передает РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:46

2022-09-22T11:46

2022-09-22T15:17

в мире

реджеп тайип эрдоган

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платежная система "мир"

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новости - туризм

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в пятницу провести встречу на высоком уровне, на которой будет обсуждаться российская платежная система "Мир", передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."(Участники. — Прим. ред.) обсудят также договоренности с Россией, недавнюю нестабильность на стамбульской бирже и общую экономическую ситуацию", — говорится в сообщении агентства.Кроме того, рассмотрят вопрос о возможных санкциях Запада против Москвы.Турецкие Ишбанк и Денизбанк в начале недели сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России. Прием и обслуживание карт в зарубежных банках, в частности турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html

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Влада Копылова

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, платежная система "мир", новости - туризм