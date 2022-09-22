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Карты "Мир" продолжают работать в Турции - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220922/mir-1818617744.html
Карты "Мир" продолжают работать в Турции
Карты "Мир" продолжают работать в Турции - РИА Новости, 22.09.2022
Карты "Мир" продолжают работать в Турции
Уровень шума вокруг карт платежной системы"Мир" за рубежом несколько преувеличен, они продолжают работать в Турции и других странах, сообщил гендиректор... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:08
2022-09-22T11:37
новости - туризм
турция
туризм
карта "мир"
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Уровень шума вокруг карт платежной системы"Мир" за рубежом несколько преувеличен, они продолжают работать в Турции и других странах, сообщил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев."Уровень опасений, шума вокруг платежной системы "Мир" за рубежом - он несколько преувеличен. По Турции, наверное, такая самая выразительная тема. Среди наших банков-партнеров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество, но три банка продолжают работать", - заявил он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России - XXI век"."Катастрофического снижения объемов, могу сказать, по Турции нет… больше, чем две трети оборота по количеству транзакций и по объему от того, что было в пиковый период, мы продолжаем видеть. По остальным странам вообще пока никаких изменений нет", - подчеркнул Комлев.На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, газета "Известия" писала, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.
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новости - туризм, турция, карта "мир"
Новости - Туризм, Турция, Туризм, Карта "Мир"
11:08 22.09.2022 (обновлено: 11:37 22.09.2022)
 
Карты "Мир" продолжают работать в Турции

Глава НСПК Комлев заявил, что в Турции и других странах продолжают работать карты "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Уровень шума вокруг карт платежной системы"Мир" за рубежом несколько преувеличен, они продолжают работать в Турции и других странах, сообщил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев.
"Уровень опасений, шума вокруг платежной системы "Мир" за рубежом - он несколько преувеличен. По Турции, наверное, такая самая выразительная тема. Среди наших банков-партнеров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество, но три банка продолжают работать", - заявил он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России - XXI век".
"Катастрофического снижения объемов, могу сказать, по Турции нет… больше, чем две трети оборота по количеству транзакций и по объему от того, что было в пиковый период, мы продолжаем видеть. По остальным странам вообще пока никаких изменений нет", - подчеркнул Комлев.
На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, газета "Известия" писала, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.
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