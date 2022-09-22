https://ria.ru/20220922/mir-1818617744.html

Карты "Мир" продолжают работать в Турции

Карты "Мир" продолжают работать в Турции - РИА Новости, 22.09.2022

Карты "Мир" продолжают работать в Турции

Уровень шума вокруг карт платежной системы"Мир" за рубежом несколько преувеличен, они продолжают работать в Турции и других странах, сообщил гендиректор... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:08

2022-09-22T11:08

2022-09-22T11:37

новости - туризм

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туризм

карта "мир"

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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Уровень шума вокруг карт платежной системы"Мир" за рубежом несколько преувеличен, они продолжают работать в Турции и других странах, сообщил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев."Уровень опасений, шума вокруг платежной системы "Мир" за рубежом - он несколько преувеличен. По Турции, наверное, такая самая выразительная тема. Среди наших банков-партнеров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество, но три банка продолжают работать", - заявил он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России - XXI век"."Катастрофического снижения объемов, могу сказать, по Турции нет… больше, чем две трети оборота по количеству транзакций и по объему от того, что было в пиковый период, мы продолжаем видеть. По остальным странам вообще пока никаких изменений нет", - подчеркнул Комлев.На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, газета "Известия" писала, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.

https://ria.ru/20220921/mir-1818443192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, турция, карта "мир"