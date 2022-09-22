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При крушении судна с мигрантами у берегов Сирии погибли 34 человека - РИА Новости, 22.09.2022
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При крушении судна с мигрантами у берегов Сирии погибли 34 человека
При крушении судна с мигрантами у берегов Сирии погибли 34 человека - РИА Новости, 22.09.2022
При крушении судна с мигрантами у берегов Сирии погибли 34 человека
Число жертв крушения судна с мигрантами на борту у берегов сирийского города Тартус возросло до 34 человек, 14 спасены, сообщила радиостанция Sham FM со ссылкой РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T22:24
2022-09-22T22:24
в мире
сирия
тартус (мухафаза)
ливан
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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Число жертв крушения судна с мигрантами на борту у берегов сирийского города Тартус возросло до 34 человек, 14 спасены, сообщила радиостанция Sham FM со ссылкой на администрацию морских портов Сирии."Число погибших в результате крушения катера у берегов Тартуса возросло до 34 человек, спасены 14. Спасательная операция продолжается", - цитирует радиостанция заявление главы администрации морских портов Самира Кубрусли.Ранее сообщалось о 24 погибших и 13 выживших.По данным сирийских СМИ, судно несколько дней назад вышло из Ливана, на его борту находились граждане Сирии, Ливана и Палестины, а также люди с неустановленным гражданством. По оценкам одного из выживших, число пассажиров составляло около 150 человек, сообщило госТВ Сирии.
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сирия
тартус (мухафаза)
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в мире, сирия, тартус (мухафаза), ливан
В мире, Сирия, Тартус (мухафаза), Ливан
22:24 22.09.2022
 
При крушении судна с мигрантами у берегов Сирии погибли 34 человека

Sham FM: число жертв крушения судна с мигрантами у берегов Сирии возросло до 34 человек

© AP Photo / Anna SurinyachЛодка с мигрантами
Лодка с мигрантами - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Anna Surinyach
Лодка с мигрантами. Архивное фото
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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Число жертв крушения судна с мигрантами на борту у берегов сирийского города Тартус возросло до 34 человек, 14 спасены, сообщила радиостанция Sham FM со ссылкой на администрацию морских портов Сирии.
"Число погибших в результате крушения катера у берегов Тартуса возросло до 34 человек, спасены 14. Спасательная операция продолжается", - цитирует радиостанция заявление главы администрации морских портов Самира Кубрусли.
Ранее сообщалось о 24 погибших и 13 выживших.
По данным сирийских СМИ, судно несколько дней назад вышло из Ливана, на его борту находились граждане Сирии, Ливана и Палестины, а также люди с неустановленным гражданством. По оценкам одного из выживших, число пассажиров составляло около 150 человек, сообщило госТВ Сирии.
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