https://ria.ru/20220922/migranty-1818811371.html
При крушении судна с мигрантами у берегов Сирии погибли 34 человека
При крушении судна с мигрантами у берегов Сирии погибли 34 человека - РИА Новости, 22.09.2022
При крушении судна с мигрантами у берегов Сирии погибли 34 человека
Число жертв крушения судна с мигрантами на борту у берегов сирийского города Тартус возросло до 34 человек, 14 спасены, сообщила радиостанция Sham FM со ссылкой РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T22:24
2022-09-22T22:24
2022-09-22T22:24
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тартус (мухафаза)
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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Число жертв крушения судна с мигрантами на борту у берегов сирийского города Тартус возросло до 34 человек, 14 спасены, сообщила радиостанция Sham FM со ссылкой на администрацию морских портов Сирии."Число погибших в результате крушения катера у берегов Тартуса возросло до 34 человек, спасены 14. Спасательная операция продолжается", - цитирует радиостанция заявление главы администрации морских портов Самира Кубрусли.Ранее сообщалось о 24 погибших и 13 выживших.По данным сирийских СМИ, судно несколько дней назад вышло из Ливана, на его борту находились граждане Сирии, Ливана и Палестины, а также люди с неустановленным гражданством. По оценкам одного из выживших, число пассажиров составляло около 150 человек, сообщило госТВ Сирии.
https://ria.ru/20220810/migranty-1808472850.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, тартус (мухафаза), ливан
В мире, Сирия, Тартус (мухафаза), Ливан
При крушении судна с мигрантами у берегов Сирии погибли 34 человека
Sham FM: число жертв крушения судна с мигрантами у берегов Сирии возросло до 34 человек