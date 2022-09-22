https://ria.ru/20220922/medvedev-1818640631.html
Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, заявил Медведев
Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, заявил Медведев - РИА Новости, 22.09.2022
Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, заявил Медведев
Западному истеблишменту и всем гражданам стран НАТО нужно понять, что Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:22
2022-09-22T12:22
2022-09-22T12:31
россия
дмитрий медведев
нато
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Западному истеблишменту и всем гражданам стран НАТО нужно понять, что Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения президента РФ Владимира Путина о поддержке референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье и о частичной мобилизации в РФ."Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет", - написал Медведев.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. По заверению министра обороны, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации нынешние призывники.
https://ria.ru/20220920/referendumy-1818048931.html
https://ria.ru/20220913/oruzhie-1816565541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий медведев, нато, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, сергей шойгу
Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Шойгу
12:22 22.09.2022 (обновлено: 12:31 22.09.2022)
Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, заявил Медведев
Медведев: западному истеблишменту надо понять, что Россия выбрала свой путь