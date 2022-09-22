Рейтинг@Mail.ru
Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, заявил Медведев - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/medvedev-1818640631.html
Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, заявил Медведев
Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, заявил Медведев - РИА Новости, 22.09.2022
Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, заявил Медведев
Западному истеблишменту и всем гражданам стран НАТО нужно понять, что Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:22
2022-09-22T12:31
россия
дмитрий медведев
нато
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758105402_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_6902198666657cff9868d1a985d142ed.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Западному истеблишменту и всем гражданам стран НАТО нужно понять, что Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения президента РФ Владимира Путина о поддержке референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье и о частичной мобилизации в РФ."Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет", - написал Медведев.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. По заверению министра обороны, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации нынешние призывники.
https://ria.ru/20220920/referendumy-1818048931.html
https://ria.ru/20220913/oruzhie-1816565541.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758105402_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_eed9138c1822c40b88739ac645f599f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, нато, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, сергей шойгу
Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Шойгу
12:22 22.09.2022 (обновлено: 12:31 22.09.2022)
 
Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, заявил Медведев

Медведев: западному истеблишменту надо понять, что Россия выбрала свой путь

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев
Председатель Единой России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Западному истеблишменту и всем гражданам стран НАТО нужно понять, что Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения президента РФ Владимира Путина о поддержке референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье и о частичной мобилизации в РФ.
"Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет", - написал Медведев.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 10:06
Медведев призвал восстановить историческую справедливость в Донбассе
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. По заверению министра обороны, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации нынешние призывники.
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 18:12Специальная военная операция на Украине
Медведев предупредил Запад о последствиях накачивания Киева оружием
 
РоссияДмитрий МедведевНАТОДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала