https://ria.ru/20220922/medvedev-1818640631.html

Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, заявил Медведев

Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, заявил Медведев - РИА Новости, 22.09.2022

Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, заявил Медведев

Западному истеблишменту и всем гражданам стран НАТО нужно понять, что Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:22

2022-09-22T12:22

2022-09-22T12:31

россия

дмитрий медведев

нато

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Западному истеблишменту и всем гражданам стран НАТО нужно понять, что Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения президента РФ Владимира Путина о поддержке референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье и о частичной мобилизации в РФ."Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет", - написал Медведев.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. По заверению министра обороны, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации нынешние призывники.

https://ria.ru/20220920/referendumy-1818048931.html

https://ria.ru/20220913/oruzhie-1816565541.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, нато, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, сергей шойгу