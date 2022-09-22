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Мазур вступил в должность губернатора Томской области - РИА Новости, 22.09.2022
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Мазур вступил в должность губернатора Томской области
Мазур вступил в должность губернатора Томской области - РИА Новости, 22.09.2022
Мазур вступил в должность губернатора Томской области
Избранный большинством голосов избирателей на прошедших 10 и 11 сентября выборах губернатор Томской области Владимир Мазур в четверг вступил в должность,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:13
2022-09-22T11:13
владимир мазур
политика
томская область
единый день голосования — 2022
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НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Избранный большинством голосов избирателей на прошедших 10 и 11 сентября выборах губернатор Томской области Владимир Мазур в четверг вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора состоялась в ходе 14-го собрания Законодательной думы Томской области в томском Театре драмы."Для меня высокая честь и высокая ответственность быть избранным губернатором одного из ключевых регионов России… Я расставался с родной землей всего на 15 лет, чтобы вернуться и отдать родине свой опыт и знания", - сказал Мазур в ходе церемонии, которая транслировалась онлайн.Он отметил, что за время с момента назначения врио губернатора успел объехать всю Томскую область, "намотал" около 10 тысяч километров и повсюду видел у людей желание перемен и потребность в открытом диалоге.Вступая в должность губернатора Томской области, Мазур принес присягу и поклялся честно и добросовестно соблюдать свои полномочия, служить процветанию области и благополучию ее жителей.Заместитель полпреда президента в Сибири Вадим Головко сказал, что результаты выборов показали высокую оценку жителями Томской области работы Мазура в последние месяцы. Он отметил, что у Томской области есть все ресурсы и потенциал для успешного развития, а важнейшими задачами для региональной власти остаются вопросы поддержки важнейших отраслей экономики в условиях санкционного давления.Неделю назад 15 сентября облизбирком официально признал прошедшие в течение двух дней – 10 и 11 сентября - выборы губернатора состоявшимися. Врио губернатора Мазур получил более половины голосов избирателей и признан избранным на должность. Он получил 198 829 голосов (84,94%). Итоговая явка составила 30,93%.Ближайший конкурент Мазура - депутат Томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") получила 6,08% голосов избирателей, депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ) – 5,31%, а юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) – 2,11% голосов. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке.
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владимир мазур, политика, томская область, единый день голосования — 2022
Владимир Мазур, Политика, Томская область, Единый день голосования — 2022
11:13 22.09.2022
 
Мазур вступил в должность губернатора Томской области

Избранный губернатор Томской области Владимир Мазур вступил в должность главы региона

© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской областиВладимир Мазур
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской области
Владимир Мазур. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Избранный большинством голосов избирателей на прошедших 10 и 11 сентября выборах губернатор Томской области Владимир Мазур в четверг вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора состоялась в ходе 14-го собрания Законодательной думы Томской области в томском Театре драмы.
"Для меня высокая честь и высокая ответственность быть избранным губернатором одного из ключевых регионов России… Я расставался с родной землей всего на 15 лет, чтобы вернуться и отдать родине свой опыт и знания", - сказал Мазур в ходе церемонии, которая транслировалась онлайн.
Он отметил, что за время с момента назначения врио губернатора успел объехать всю Томскую область, "намотал" около 10 тысяч километров и повсюду видел у людей желание перемен и потребность в открытом диалоге.
Итоги выборов глав регионов России
12 сентября, 05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
Вступая в должность губернатора Томской области, Мазур принес присягу и поклялся честно и добросовестно соблюдать свои полномочия, служить процветанию области и благополучию ее жителей.
Заместитель полпреда президента в Сибири Вадим Головко сказал, что результаты выборов показали высокую оценку жителями Томской области работы Мазура в последние месяцы. Он отметил, что у Томской области есть все ресурсы и потенциал для успешного развития, а важнейшими задачами для региональной власти остаются вопросы поддержки важнейших отраслей экономики в условиях санкционного давления.
Неделю назад 15 сентября облизбирком официально признал прошедшие в течение двух дней – 10 и 11 сентября - выборы губернатора состоявшимися. Врио губернатора Мазур получил более половины голосов избирателей и признан избранным на должность. Он получил 198 829 голосов (84,94%). Итоговая явка составила 30,93%.
Ближайший конкурент Мазура - депутат Томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") получила 6,08% голосов избирателей, депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ) – 5,31%, а юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) – 2,11% голосов. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке.
Житель Москвы изучает бюллетень на избирательном участке №586 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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Владимир МазурПолитикаТомская областьЕдиный день голосования — 2022
 
 
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