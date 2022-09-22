https://ria.ru/20220922/mazur-1818619600.html

Мазур вступил в должность губернатора Томской области

Мазур вступил в должность губернатора Томской области - РИА Новости, 22.09.2022

Мазур вступил в должность губернатора Томской области

Избранный большинством голосов избирателей на прошедших 10 и 11 сентября выборах губернатор Томской области Владимир Мазур в четверг вступил в должность,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:13

2022-09-22T11:13

2022-09-22T11:13

владимир мазур

политика

томская область

единый день голосования — 2022

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НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Избранный большинством голосов избирателей на прошедших 10 и 11 сентября выборах губернатор Томской области Владимир Мазур в четверг вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора состоялась в ходе 14-го собрания Законодательной думы Томской области в томском Театре драмы."Для меня высокая честь и высокая ответственность быть избранным губернатором одного из ключевых регионов России… Я расставался с родной землей всего на 15 лет, чтобы вернуться и отдать родине свой опыт и знания", - сказал Мазур в ходе церемонии, которая транслировалась онлайн.Он отметил, что за время с момента назначения врио губернатора успел объехать всю Томскую область, "намотал" около 10 тысяч километров и повсюду видел у людей желание перемен и потребность в открытом диалоге.Вступая в должность губернатора Томской области, Мазур принес присягу и поклялся честно и добросовестно соблюдать свои полномочия, служить процветанию области и благополучию ее жителей.Заместитель полпреда президента в Сибири Вадим Головко сказал, что результаты выборов показали высокую оценку жителями Томской области работы Мазура в последние месяцы. Он отметил, что у Томской области есть все ресурсы и потенциал для успешного развития, а важнейшими задачами для региональной власти остаются вопросы поддержки важнейших отраслей экономики в условиях санкционного давления.Неделю назад 15 сентября облизбирком официально признал прошедшие в течение двух дней – 10 и 11 сентября - выборы губернатора состоявшимися. Врио губернатора Мазур получил более половины голосов избирателей и признан избранным на должность. Он получил 198 829 голосов (84,94%). Итоговая явка составила 30,93%.Ближайший конкурент Мазура - депутат Томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") получила 6,08% голосов избирателей, депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ) – 5,31%, а юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) – 2,11% голосов. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке.

https://ria.ru/20220919/vybory-1817901101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир мазур, политика, томская область, единый день голосования — 2022