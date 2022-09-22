https://ria.ru/20220922/matkapital-1818745058.html

Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала

Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала - РИА Новости, 22.09.2022

Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала

Семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:21

2022-09-22T17:21

2022-09-22T18:02

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

материнский капитал

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Кроме того, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала – семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере 1 прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что сейчас такое право есть только на второго ребенка.

https://ria.ru/20220920/matkapital-1818146734.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), материнский капитал, социальный навигатор, детские вопросы