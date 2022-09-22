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Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала - РИА Новости, 22.09.2022
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Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала
Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала - РИА Новости, 22.09.2022
Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала
Семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:21
2022-09-22T18:02
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
материнский капитал
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Кроме того, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала – семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере 1 прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что сейчас такое право есть только на второго ребенка.
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), материнский капитал, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Материнский капитал, Социальный навигатор, Детские вопросы
17:21 22.09.2022 (обновлено: 18:02 22.09.2022)
 
Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала

Минтруд разрешил тратить маткапитал на выплаты на ребенка вне очередности рождения

© РИА Новости / Андрей ВаренковСемья во время прогулки
Семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Андрей Варенков
Семья во время прогулки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Кроме того, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала – семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере 1 прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка", - говорится в сообщении.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 14:30
Минтруд не поддержал идею расширить маткапитал на покупку автомобиля
В министерстве уточнили, что сейчас такое право есть только на второго ребенка.
 
ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Материнский капиталСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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