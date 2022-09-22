https://ria.ru/20220922/matkapital-1818745058.html
Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала
Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала - РИА Новости, 22.09.2022
Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала
Семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:21
2022-09-22T17:21
2022-09-22T18:02
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
материнский капитал
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Кроме того, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала – семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере 1 прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что сейчас такое право есть только на второго ребенка.
https://ria.ru/20220920/matkapital-1818146734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), материнский капитал, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Материнский капитал, Социальный навигатор, Детские вопросы
17:21 22.09.2022 (обновлено: 18:02 22.09.2022)
Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала
Минтруд разрешил тратить маткапитал на выплаты на ребенка вне очередности рождения