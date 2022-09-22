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Жители ЛНР возвращаются из других стран, чтобы проголосовать на референдуме - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/lnr-1818754249.html
Жители ЛНР возвращаются из других стран, чтобы проголосовать на референдуме
Жители ЛНР возвращаются из других стран, чтобы проголосовать на референдуме - РИА Новости, 22.09.2022
Жители ЛНР возвращаются из других стран, чтобы проголосовать на референдуме
Жители Луганской Народной Республики возвращаются на родину, чтобы принять участие в референдуме о вхождении ЛНР в состав России, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:44
2022-09-22T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
референдум в донбассе
владислав дейнего
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ЛУГАНСК, 22 сен — РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики возвращаются на родину, чтобы принять участие в референдуме о вхождении ЛНР в состав России, заявил РИА Новости глава МИД республики Владислав Дейнего."К нам обращаются лица, у которых есть проблемы с утерей документов, и им нужно содействие МИД для возвращения на территорию Луганской Народной Республики. А основная масса, у которых нет проблем с документами, имеет возможность все это реализовать очень быстро самостоятельно", — пояснил он.Дейнего уточнил, что часть обращений связана именно с тем, чтобы восстановить документы, которые позволят вернуться к началу голосования в Луганскую Народную Республику.Ранее в ЦИК ЛНР заявили, что запустили телефонную горячую линию по вопросам предстоящего голосования. По данным комиссии, отдать свой голос на участках, сформированных в республике для референдума, можно будет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/referendum-1818639955.html
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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в мире, луганская народная республика, референдум в донбассе, владислав дейнего
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Владислав Дейнего
17:44 22.09.2022 (обновлено: 18:02 22.09.2022)
 
Жители ЛНР возвращаются из других стран, чтобы проголосовать на референдуме

Глава МИД ЛНР Дейнего: жители республики возвращаются, чтобы проголосовать на референдуме

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВолонтеры раздают на улицах Луганска информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении ЛНР к России
Волонтеры раздают на улицах Луганска информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Волонтеры раздают на улицах Луганска информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении ЛНР к России
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 сен — РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики возвращаются на родину, чтобы принять участие в референдуме о вхождении ЛНР в состав России, заявил РИА Новости глава МИД республики Владислав Дейнего.
"К нам обращаются лица, у которых есть проблемы с утерей документов, и им нужно содействие МИД для возвращения на территорию Луганской Народной Республики. А основная масса, у которых нет проблем с документами, имеет возможность все это реализовать очень быстро самостоятельно", — пояснил он.
Дейнего уточнил, что часть обращений связана именно с тем, чтобы восстановить документы, которые позволят вернуться к началу голосования в Луганскую Народную Республику.
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Ранее в ЦИК ЛНР заявили, что запустили телефонную горячую линию по вопросам предстоящего голосования. По данным комиссии, отдать свой голос на участках, сформированных в республике для референдума, можно будет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеВладислав Дейнего
 
 
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