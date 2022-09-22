https://ria.ru/20220922/lnr-1818754249.html

Жители ЛНР возвращаются из других стран, чтобы проголосовать на референдуме

Жители ЛНР возвращаются из других стран, чтобы проголосовать на референдуме - РИА Новости, 22.09.2022

Жители ЛНР возвращаются из других стран, чтобы проголосовать на референдуме

Жители Луганской Народной Республики возвращаются на родину, чтобы принять участие в референдуме о вхождении ЛНР в состав России, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:44

2022-09-22T17:44

2022-09-22T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

референдум в донбассе

владислав дейнего

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818415585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba598f312dcdcfc970c53bbaa40cacd.jpg

ЛУГАНСК, 22 сен — РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики возвращаются на родину, чтобы принять участие в референдуме о вхождении ЛНР в состав России, заявил РИА Новости глава МИД республики Владислав Дейнего."К нам обращаются лица, у которых есть проблемы с утерей документов, и им нужно содействие МИД для возвращения на территорию Луганской Народной Республики. А основная масса, у которых нет проблем с документами, имеет возможность все это реализовать очень быстро самостоятельно", — пояснил он.Дейнего уточнил, что часть обращений связана именно с тем, чтобы восстановить документы, которые позволят вернуться к началу голосования в Луганскую Народную Республику.Ранее в ЦИК ЛНР заявили, что запустили телефонную горячую линию по вопросам предстоящего голосования. По данным комиссии, отдать свой голос на участках, сформированных в республике для референдума, можно будет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/referendum-1818639955.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, референдум в донбассе, владислав дейнего