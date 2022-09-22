https://ria.ru/20220922/lnr-1818667110.html
Итоги референдума в ЛНР планируют объявить 28 сентября
Итоги референдума в ЛНР планируют объявить 28 сентября - РИА Новости, 22.09.2022
Итоги референдума в ЛНР планируют объявить 28 сентября
ЦИК Луганской Народной Республики планирует завершить подсчет голосов на референдуме о вхождении в состав РФ к вечеру 28 сентября, заявил РИА Новости член ЦИК... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:34
2022-09-22T13:34
2022-09-22T13:38
луганская народная республика
цик лнр
в мире
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ЦИК Луганской Народной Республики планирует завершить подсчет голосов на референдуме о вхождении в состав РФ к вечеру 28 сентября, заявил РИА Новости член ЦИК республики Виталий Павлюк."Подсчет голосов начнется сразу же после окончания голосования, потому что к вечеру 28 сентября у нас планируется объявление результатов", - пояснил Павлюк.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/referendum-1818642353.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, цик лнр, в мире, референдум в донбассе
Луганская Народная Республика, ЦИК ЛНР, В мире, Референдум в Донбассе
13:34 22.09.2022 (обновлено: 13:38 22.09.2022)
Итоги референдума в ЛНР планируют объявить 28 сентября
Итоги референдума в ЛНР планируют объявить к вечеру 28 сентября