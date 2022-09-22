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Итоги референдума в ЛНР планируют объявить 28 сентября - РИА Новости, 22.09.2022
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Итоги референдума в ЛНР планируют объявить 28 сентября
Итоги референдума в ЛНР планируют объявить 28 сентября - РИА Новости, 22.09.2022
Итоги референдума в ЛНР планируют объявить 28 сентября
ЦИК Луганской Народной Республики планирует завершить подсчет голосов на референдуме о вхождении в состав РФ к вечеру 28 сентября, заявил РИА Новости член ЦИК... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:34
2022-09-22T13:38
луганская народная республика
цик лнр
в мире
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ЦИК Луганской Народной Республики планирует завершить подсчет голосов на референдуме о вхождении в состав РФ к вечеру 28 сентября, заявил РИА Новости член ЦИК республики Виталий Павлюк."Подсчет голосов начнется сразу же после окончания голосования, потому что к вечеру 28 сентября у нас планируется объявление результатов", - пояснил Павлюк.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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луганская народная республика, цик лнр, в мире, референдум в донбассе
Луганская Народная Республика, ЦИК ЛНР, В мире, Референдум в Донбассе
13:34 22.09.2022 (обновлено: 13:38 22.09.2022)
 
Итоги референдума в ЛНР планируют объявить 28 сентября

Итоги референдума в ЛНР планируют объявить к вечеру 28 сентября

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка избирательных участков в ЛНР и ДНР к референдумам
Подготовка избирательных участков в ЛНР и ДНР к референдумам - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости
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Подготовка избирательных участков в ЛНР и ДНР к референдумам
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ЦИК Луганской Народной Республики планирует завершить подсчет голосов на референдуме о вхождении в состав РФ к вечеру 28 сентября, заявил РИА Новости член ЦИК республики Виталий Павлюк.
"Подсчет голосов начнется сразу же после окончания голосования, потому что к вечеру 28 сентября у нас планируется объявление результатов", - пояснил Павлюк.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Беженцы из ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 12:27
В России организуют 201 участок для голосования жителей ЛНР
 
Луганская Народная РеспубликаЦИК ЛНРВ миреРеферендум в Донбассе
 
 
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