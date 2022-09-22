https://ria.ru/20220922/lnr-1818667110.html

Итоги референдума в ЛНР планируют объявить 28 сентября

Итоги референдума в ЛНР планируют объявить 28 сентября - РИА Новости, 22.09.2022

Итоги референдума в ЛНР планируют объявить 28 сентября

ЦИК Луганской Народной Республики планирует завершить подсчет голосов на референдуме о вхождении в состав РФ к вечеру 28 сентября, заявил РИА Новости член ЦИК... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:34

2022-09-22T13:34

2022-09-22T13:38

луганская народная республика

цик лнр

в мире

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ЦИК Луганской Народной Республики планирует завершить подсчет голосов на референдуме о вхождении в состав РФ к вечеру 28 сентября, заявил РИА Новости член ЦИК республики Виталий Павлюк."Подсчет голосов начнется сразу же после окончания голосования, потому что к вечеру 28 сентября у нас планируется объявление результатов", - пояснил Павлюк.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/referendum-1818642353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, цик лнр, в мире, референдум в донбассе