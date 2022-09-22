https://ria.ru/20220922/linux-1818760668.html
Совместимость с Linux может потребоваться для входа в реестр ПО из России
Совместимость с Linux может потребоваться для входа в реестр ПО из России - РИА Новости, 22.09.2022
Совместимость с Linux может потребоваться для входа в реестр ПО из России
Критерий совместимости программного обеспечения с операционной системой Linux могут включить в список обязательных требований для попадания в реестр... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:18
2022-09-22T18:18
2022-09-22T18:18
экономика
максут шадаев
россия
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Критерий совместимости программного обеспечения с операционной системой Linux могут включить в список обязательных требований для попадания в реестр отечественного ПО, но это требует общения с разработчиками - по предварительной оценке, мера может вступить в силу в 2024 году, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России. Доля участия российского лица в разработчике ПО должна быть не менее 50%. ПО из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС."Мы должны выбрать вместе с отраслью две-три системы, которые имеют максимальное распространение. После этого мы договоримся с разработчиками продуктов, примерно в какие сроки они готовы будут обеспечить совместимость своих продуктов с Linux и определим это как целевую модель. Условно, мы скажем, что на такой-то год все продукты в реестре должны быть совместимы с Linux. И если они на тот момент не будут совместимы, тогда мы будем уже принимать решение… Пока это, очевидно, 2024 год", - сказал Шадаев.При этом, по словам главы Минцифры, пока "конструкции" по реализации этой меры нет - она лишь готовится. "С одной стороны, мы должны потребовать совместимость, с другой, мы понимаем, что у нас сейчас очень много продуктов в реестре, и для любых разработчиков это дополнительные инвестиции. То есть им надо инвестировать свои средства в доработку продуктов, чтобы они были совместимы", - сказал Шадаев.
https://ria.ru/20220921/povestka-1818378208.html
https://ria.ru/20220921/prava-1818394582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максут шадаев, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Максут Шадаев, Россия, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Совместимость с Linux может потребоваться для входа в реестр ПО из России
Совместимость с Linux может потребоваться для входа в реестр ПО из России в 2024 году
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Критерий совместимости программного обеспечения с операционной системой Linux могут включить в список обязательных требований для попадания в реестр отечественного ПО, но это требует общения с разработчиками - по предварительной оценке, мера может вступить в силу в 2024 году, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России. Доля участия российского лица в разработчике ПО должна быть не менее 50%. ПО из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС.
"Мы должны выбрать вместе с отраслью две-три системы, которые имеют максимальное распространение. После этого мы договоримся с разработчиками продуктов, примерно в какие сроки они готовы будут обеспечить совместимость своих продуктов с Linux и определим это как целевую модель. Условно, мы скажем, что на такой-то год все продукты в реестре должны быть совместимы с Linux. И если они на тот момент не будут совместимы, тогда мы будем уже принимать решение… Пока это, очевидно, 2024 год", - сказал Шадаев.
При этом, по словам главы Минцифры, пока "конструкции" по реализации этой меры нет - она лишь готовится. "С одной стороны, мы должны потребовать совместимость, с другой, мы понимаем, что у нас сейчас очень много продуктов в реестре, и для любых разработчиков это дополнительные инвестиции. То есть им надо инвестировать свои средства в доработку продуктов, чтобы они были совместимы", - сказал Шадаев.