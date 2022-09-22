https://ria.ru/20220922/ksport-1818661353.html

ЕК предложит дополнительные ограничения на экспорт технологий в Россию

ЕК предложит дополнительные ограничения на экспорт технологий в Россию - РИА Новости, 22.09.2022

ЕК предложит дополнительные ограничения на экспорт технологий в Россию

Еврокомиссия предложит ввести дополнительные ограничения на экспорт в РФ технологий ЕС ввиду эскалации ситуации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:19

2022-09-22T13:19

2022-09-22T14:43

россия

еврокомиссия

эрик мамер

брюссель

евросоюз

экспорт

урсула фон дер ляйен

технологии

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БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Еврокомиссия предложит ввести дополнительные ограничения на экспорт в РФ технологий ЕС ввиду эскалации ситуации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."Глава ЕК (Урсула фон дер Ляйен) дала некоторые уточнения в том, что касается санкций. Она отметила, что ЕС рассмотрит санкции против физлиц и организаций. Она также сообщила, что будет введен дополнительный экспортный контроль по гражданским технологиям при поставках в Россию из ЕС", - сказал он.По его словам, это объясняется тем, что, по мнению главы ЕК, "Россия переходит на военную экономику, что и объясняет такие санкции"."Мы не можем раскрывать детали по санкциям… Что касается работы над санкциями, то она никогда не прекращалась, мы постоянно следили за развитием событий и готовились отреагировать на них соответствующим образом, что сейчас и происходит. То есть работа над санкциями сейчас продолжается. Но будет ли это новый седьмой пакет санкций или дополнение к шестому, об этом можно будет судить после его утверждения", - сказал он.По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель "сообщал, что главы МИД ЕС достигли политической договоренности по скорейшему началу обсуждения будущих ограничительных мер. Но я не могу давать какие-либо сроки по этой работе Совета ЕС".

https://ria.ru/20220922/vizy-1818672513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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