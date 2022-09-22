https://ria.ru/20220922/krizis-1818772907.html

В Японии предупредили о невообразимом кризисе в Европе

В Японии предупредили о невообразимом кризисе в Европе - РИА Новости, 22.09.2022

В Японии предупредили о невообразимом кризисе в Европе

Стремительный рост цен на энергоносители загнал генерирующие компании в невообразимые долги, что повлечет тяжелейший кризис, заявил японский экономист Кадзухико РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:51

2022-09-22T18:51

2022-09-22T20:26

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Стремительный рост цен на энергоносители загнал генерирующие компании в невообразимые долги, что повлечет тяжелейший кризис, заявил японский экономист Кадзухико Фудзи в статье для Shukan Gendai.Эксперт заявил, что Евросоюзу придется потратить полтора триллиона долларов на помощь электроэнергетическим компаниям. Все это может перерасти в глобальное экономическое потрясение.Автор привел заявления ряда европейских правительств о помощи энергокомпаниям. Так, Швеция и Финляндия готовы предоставить около 33 миллиардов долларов поддержки, Швейцария — около четырех.Однако есть еще одна проблема — генерирующие предприятия сталкиваются с "отрицательным спредом", когда стоимость заимствования превышает доход от операций с помощью кредитных средств. В такой ситуации оказалась немецкая Uniper.Фудзи рассказал о банкротстве американской компании Enron в 2001 году. Предприятие выбрало неверную рыночную стратегию, из-за чего не справилась, имея долг в 40 миллиардов долларов, что стало потрясением для Америки."Если сравнить все эти кризисы с состоянием дел в европейской энергетике, то они несравнимы по параметрам и остроте", — заявил Фудзи.Европейские энергетические компании и коммунальные службы в сумме задолжали полтора триллиона долларов, что может вылиться в финансовый кризис не только в Европе, но и во всем мире, подытожил экономист.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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в мире, экономика, европа, япония, швеция, uniper