https://ria.ru/20220922/kitay-1818629782.html

Китай может начать пускать российских туристов в конце этого года

Китай может начать пускать российских туристов в конце этого года - РИА Новости, 22.09.2022

Китай может начать пускать российских туристов в конце этого года

Китай может открыть границы уже в конце 2022 года, об этом сообщила глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:57

2022-09-22T18:57

2022-09-22T18:57

туризм

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китай

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дальний восток

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Китай может открыть границы уже в конце 2022 года, об этом сообщила глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй."Продолжение сотрудничества Китая и России имеет большое значение для нас, а в развитии туризма на Дальнем Востоке видится огромный потенциал", — заявила она на форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.По ее словам, согласно данным 2019 года, дальневосточные регионы по популярности у китайских путешественников идут сразу за Москвой и Санкт-Петербургом.На данный момент Китай не пускает иностранцев с туристическими целями. Въехать можно только в Гонконг. Для этого необходим сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит), отрицательный ПЦР не старше 72 часов, а также бронь карантинного отеля. По прибытии нужно сдать тест на антиген и отправиться на семидневную изоляцию.

https://ria.ru/20220922/kanada-1818369348.html

китай

москва

санкт-петербург

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, китай, москва, санкт-петербург, дальний восток, туризм, туристы