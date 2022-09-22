https://ria.ru/20220922/kitay-1818629782.html
Китай может начать пускать российских туристов в конце этого года
Китай может начать пускать российских туристов в конце этого года - РИА Новости, 22.09.2022
Китай может начать пускать российских туристов в конце этого года
Китай может открыть границы уже в конце 2022 года, об этом сообщила глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:57
2022-09-22T18:57
2022-09-22T18:57
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Китай может открыть границы уже в конце 2022 года, об этом сообщила глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй."Продолжение сотрудничества Китая и России имеет большое значение для нас, а в развитии туризма на Дальнем Востоке видится огромный потенциал", — заявила она на форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.По ее словам, согласно данным 2019 года, дальневосточные регионы по популярности у китайских путешественников идут сразу за Москвой и Санкт-Петербургом.На данный момент Китай не пускает иностранцев с туристическими целями. Въехать можно только в Гонконг. Для этого необходим сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит), отрицательный ПЦР не старше 72 часов, а также бронь карантинного отеля. По прибытии нужно сдать тест на антиген и отправиться на семидневную изоляцию.
https://ria.ru/20220922/kanada-1818369348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, Китай, Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Туризм, туристы
Китай может начать пускать российских туристов в конце этого года
Глава турофиса Китая в Москве: КНР может открыть границы для россиян уже в конце 2022 года