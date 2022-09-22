Рейтинг@Mail.ru
Китай может начать пускать российских туристов в конце этого года - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220922/kitay-1818629782.html
Китай может начать пускать российских туристов в конце этого года
Китай может начать пускать российских туристов в конце этого года - РИА Новости, 22.09.2022
Китай может начать пускать российских туристов в конце этого года
Китай может открыть границы уже в конце 2022 года, об этом сообщила глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:57
2022-09-22T18:57
туризм
новости - туризм
китай
москва
санкт-петербург
дальний восток
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818191545_0:38:2068:1201_1920x0_80_0_0_c1580b12a9fe14d9998ac842c6463716.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Китай может открыть границы уже в конце 2022 года, об этом сообщила глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй."Продолжение сотрудничества Китая и России имеет большое значение для нас, а в развитии туризма на Дальнем Востоке видится огромный потенциал", — заявила она на форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.По ее словам, согласно данным 2019 года, дальневосточные регионы по популярности у китайских путешественников идут сразу за Москвой и Санкт-Петербургом.На данный момент Китай не пускает иностранцев с туристическими целями. Въехать можно только в Гонконг. Для этого необходим сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит), отрицательный ПЦР не старше 72 часов, а также бронь карантинного отеля. По прибытии нужно сдать тест на антиген и отправиться на семидневную изоляцию.
https://ria.ru/20220922/kanada-1818369348.html
китай
москва
санкт-петербург
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818191545_380:0:1981:1201_1920x0_80_0_0_c7b1d4dcd4bb9bee5d2d537de69b798a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, китай, москва, санкт-петербург, дальний восток, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Туризм, туристы
18:57 22.09.2022
 
Китай может начать пускать российских туристов в конце этого года

Глава турофиса Китая в Москве: КНР может открыть границы для россиян уже в конце 2022 года

CC BY-SA 3.0 / JHH755 / Городской округ Цзиндэчжэнь в Китае
Городской округ Цзиндэчжэнь в Китае - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
CC BY-SA 3.0 / JHH755 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Китай может открыть границы уже в конце 2022 года, об этом сообщила глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй.
"Продолжение сотрудничества Китая и России имеет большое значение для нас, а в развитии туризма на Дальнем Востоке видится огромный потенциал", — заявила она на форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.
По ее словам, согласно данным 2019 года, дальневосточные регионы по популярности у китайских путешественников идут сразу за Москвой и Санкт-Петербургом.
На данный момент Китай не пускает иностранцев с туристическими целями. Въехать можно только в Гонконг. Для этого необходим сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит), отрицательный ПЦР не старше 72 часов, а также бронь карантинного отеля. По прибытии нужно сдать тест на антиген и отправиться на семидневную изоляцию.
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 04:28Туризм
В Канаду начнут пускать непривитых туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмКитайМоскваСанкт-ПетербургДальний ВостокТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала