https://ria.ru/20220922/kazakhstan-1818614769.html

В сенате Казахстана заявили, что не могут ограничивать въезд россиян

В сенате Казахстана заявили, что не могут ограничивать въезд россиян - РИА Новости, 22.09.2022

В сенате Казахстана заявили, что не могут ограничивать въезд россиян

Казахстан не может ограничивать въезд в страну граждан России, но для оформления вида на жительство (ВНЖ) у заявителя должен быть соответствующий... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:57

2022-09-22T10:57

2022-09-22T10:57

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маулен ашимбаев

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АСТАНА, 22 сен - РИА Новости. Казахстан не может ограничивать въезд в страну граждан России, но для оформления вида на жительство (ВНЖ) у заявителя должен быть соответствующий законодательству набор документов, заявил спикер сената (верхней палаты) парламента республики Маулен Ашимбаев.После объявления в России частичной мобилизации в социальных сетях появились сообщения о якобы резко возросшем миграционном потоке граждан РФ в другие государства, включая Казахстан."Если россияне хотят к нам приезжать и потом уехать, по каким-то делам, побыть здесь какой-то период – здесь никаких вопросов не должно возникать, мы не можем ограничивать", - сказал Ашимбаев журналистам в кулуарах парламента. Комментируя перспективы оформления вида на жительство, спикер сената напомнил, что иностранцам для этого необходимо иметь полный набор документов. "Если какой-то гражданин придет в госорганы Казахстана, попросит ВНЖ, то есть перечень документов, которые он должен подготовить. Среди этих документов есть пункт о согласии государства, из которого выезжает данный человек. В наших законах такой пункт четко указан. Если гражданину государство не дает разрешение выезжать, но каким-то образом он выехал, Казахстан не может ему дать ВНЖ. Согласие – это листок убытия, там должны быть подписи и печати соответствующие", - пояснил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, маулен ашимбаев, россия