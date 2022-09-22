https://ria.ru/20220922/kazakhstan-1818588309.html

Кабмин Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников

Кабмин Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников - РИА Новости, 22.09.2022

Кабмин Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законодательные поправки, исключающие День первого президента... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T07:43

2022-09-22T07:43

2022-09-22T07:43

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АСТАНА, 22 сен – РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законодательные поправки, исключающие День первого президента из числа государственных праздников, следует из трансляции, которая ведется на сайте палаты.Норму об исключении Дня первого президента – 1 декабря из числа госпраздников ранее внесли депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента при обсуждении законопроекта по вопросам кинематографии, культуры и праздников. Парламентарии предложили определить празднование этого дня по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности, имеющих общественно значимый статус. Дни, в которые отмечаются государственные праздники в республике, признаются праздничными в соответствии с трудовым законодательством и являются нерабочими.День первого президента отмечается в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева перед республикой. В годы его президентства 1 декабря во всех регионах страны проходили торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия, посвященные его празднованию.Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.Принятые поправки направляются на подпись президенту.

https://ria.ru/20220917/kazakhstan-1817539984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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