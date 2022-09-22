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Кабмин Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников - РИА Новости, 22.09.2022
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Кабмин Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников
Кабмин Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников - РИА Новости, 22.09.2022
Кабмин Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников
Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законодательные поправки, исключающие День первого президента... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T07:43
2022-09-22T07:43
в мире
казахстан
парламент казахстана
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АСТАНА, 22 сен – РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законодательные поправки, исключающие День первого президента из числа государственных праздников, следует из трансляции, которая ведется на сайте палаты.Норму об исключении Дня первого президента – 1 декабря из числа госпраздников ранее внесли депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента при обсуждении законопроекта по вопросам кинематографии, культуры и праздников. Парламентарии предложили определить празднование этого дня по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности, имеющих общественно значимый статус. Дни, в которые отмечаются государственные праздники в республике, признаются праздничными в соответствии с трудовым законодательством и являются нерабочими.День первого президента отмечается в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева перед республикой. В годы его президентства 1 декабря во всех регионах страны проходили торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия, посвященные его празднованию.Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.Принятые поправки направляются на подпись президенту.
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в мире, казахстан, парламент казахстана
В мире, Казахстан, Парламент Казахстана
07:43 22.09.2022
 
Кабмин Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников

Парламент Казахстана исключил День первого президента из числа государственных праздников

© Sputnik / Вячеслав ВодневЗдание парламента Казахстана
Здание парламента Казахстана - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Sputnik / Вячеслав Воднев
Здание парламента Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 22 сен – РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законодательные поправки, исключающие День первого президента из числа государственных праздников, следует из трансляции, которая ведется на сайте палаты.
Норму об исключении Дня первого президента – 1 декабря из числа госпраздников ранее внесли депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента при обсуждении законопроекта по вопросам кинематографии, культуры и праздников. Парламентарии предложили определить празднование этого дня по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности, имеющих общественно значимый статус. Дни, в которые отмечаются государственные праздники в республике, признаются праздничными в соответствии с трудовым законодательством и являются нерабочими.
День первого президента отмечается в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева перед республикой. В годы его президентства 1 декабря во всех регионах страны проходили торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия, посвященные его празднованию.
Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.
Принятые поправки направляются на подпись президенту.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 15:08
Президент Казахстана утвердил возвращение столице страны названия Астана
 
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