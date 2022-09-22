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Израиль планирует увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220922/izrail-1818606970.html
Израиль планирует увеличить количество рейсов в Россию
Израиль планирует увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 22.09.2022
Израиль планирует увеличить количество рейсов в Россию
Премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к руководству израильского национального авиаперевозчика El Al с просьбой увеличить количество рейсов в Россию,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:18
2022-09-22T11:18
туризм
в мире
израиль
россия
новости - туризм
туризм
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
частичная мобилизация в россии
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к руководству израильского национального авиаперевозчика El Al с просьбой увеличить количество рейсов в Россию, сообщила государственная телерадиокомпания телеканал КАН."Премьер-министр попросил незамедлительно увеличить число рейсов", — заявил в эфире политический обозреватель Амихай Штайн.По словам корреспондента, такие действия необходимы, чтобы позволить жителям РФ, имеющим еврейские корни, вылететь в Израиль после объявленной в стране частичной мобилизации.Телеканал отмечает, что с конца февраля в Израиль уже репатриировались порядка 24 тысяч новых граждан из России. В стране в ближайшее время ожидают увеличения числа желающих получить израильское гражданство.
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в мире, израиль, россия, новости - туризм, туризм, яир лапид (министр иностранных дел израиля), частичная мобилизация в россии
Туризм, В мире, Израиль, Россия, Новости - Туризм, Туризм, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Частичная мобилизация в России
11:18 22.09.2022
 
Израиль планирует увеличить количество рейсов в Россию

СМИ: Израиль намерен увеличить число авиарейсов в Россию после объявления мобилизации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет в небе на фоне луны
Самолет в небе на фоне луны - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к руководству израильского национального авиаперевозчика El Al с просьбой увеличить количество рейсов в Россию, сообщила государственная телерадиокомпания телеканал КАН.
"Премьер-министр попросил незамедлительно увеличить число рейсов", — заявил в эфире политический обозреватель Амихай Штайн.
По словам корреспондента, такие действия необходимы, чтобы позволить жителям РФ, имеющим еврейские корни, вылететь в Израиль после объявленной в стране частичной мобилизации.
Телеканал отмечает, что с конца февраля в Израиль уже репатриировались порядка 24 тысяч новых граждан из России. В стране в ближайшее время ожидают увеличения числа желающих получить израильское гражданство.
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 14:31В России
СМИ: на сайтах авиакомпаний нет билетов на ближайшие зарубежные рейсы
 
ТуризмВ миреИзраильРоссияНовости - ТуризмТуризмЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Частичная мобилизация в России
 
 
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