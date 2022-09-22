https://ria.ru/20220922/izrail-1818606970.html

Израиль планирует увеличить количество рейсов в Россию

Израиль планирует увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 22.09.2022

Израиль планирует увеличить количество рейсов в Россию

Премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к руководству израильского национального авиаперевозчика El Al с просьбой увеличить количество рейсов в Россию,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:18

2022-09-22T11:18

2022-09-22T11:18

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яир лапид (министр иностранных дел израиля)

частичная мобилизация в россии

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к руководству израильского национального авиаперевозчика El Al с просьбой увеличить количество рейсов в Россию, сообщила государственная телерадиокомпания телеканал КАН."Премьер-министр попросил незамедлительно увеличить число рейсов", — заявил в эфире политический обозреватель Амихай Штайн.По словам корреспондента, такие действия необходимы, чтобы позволить жителям РФ, имеющим еврейские корни, вылететь в Израиль после объявленной в стране частичной мобилизации.Телеканал отмечает, что с конца февраля в Израиль уже репатриировались порядка 24 тысяч новых граждан из России. В стране в ближайшее время ожидают увеличения числа желающих получить израильское гражданство.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/bilety-1818424070.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

в мире, израиль, россия, новости - туризм, туризм, яир лапид (министр иностранных дел израиля), частичная мобилизация в россии