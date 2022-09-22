https://ria.ru/20220922/izrail-1818606970.html
Израиль планирует увеличить количество рейсов в Россию
Израиль планирует увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 22.09.2022
Израиль планирует увеличить количество рейсов в Россию
Премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к руководству израильского национального авиаперевозчика El Al с просьбой увеличить количество рейсов в Россию,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:18
2022-09-22T11:18
2022-09-22T11:18
туризм
в мире
израиль
россия
новости - туризм
туризм
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793910742_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_04496ba2f37b30d1c81874e329141449.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к руководству израильского национального авиаперевозчика El Al с просьбой увеличить количество рейсов в Россию, сообщила государственная телерадиокомпания телеканал КАН."Премьер-министр попросил незамедлительно увеличить число рейсов", — заявил в эфире политический обозреватель Амихай Штайн.По словам корреспондента, такие действия необходимы, чтобы позволить жителям РФ, имеющим еврейские корни, вылететь в Израиль после объявленной в стране частичной мобилизации.Телеканал отмечает, что с конца февраля в Израиль уже репатриировались порядка 24 тысяч новых граждан из России. В стране в ближайшее время ожидают увеличения числа желающих получить израильское гражданство.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/bilety-1818424070.html
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793910742_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a670ae297bfa86cd053b50f383caa9ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, новости - туризм, туризм, яир лапид (министр иностранных дел израиля), частичная мобилизация в россии
Туризм, В мире, Израиль, Россия, Новости - Туризм, Туризм, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Частичная мобилизация в России
Израиль планирует увеличить количество рейсов в Россию
СМИ: Израиль намерен увеличить число авиарейсов в Россию после объявления мобилизации