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Догузова: ограничений на выезд из-за частичной мобилизации не вводили
Догузова: ограничений на выезд из-за частичной мобилизации не вводили - РИА Новости, 21.09.2022
Догузова: ограничений на выезд из-за частичной мобилизации не вводили
Никаких ограничений на выезд за границу в условиях объявленной в РФ частичной мобилизации на текущий момент не вводилось, нужно дождаться соответствующих... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:49
2022-09-21T13:49
2022-09-21T13:53
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
частичная мобилизация в россии
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Никаких ограничений на выезд за границу в условиях объявленной в РФ частичной мобилизации на текущий момент не вводилось, нужно дождаться соответствующих официальных разъяснений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена. Обо всех изменениях будем оперативно информировать", - написала Догузова в своем канале в Telegram.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), частичная мобилизация в россии, туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия
Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Частичная мобилизация в России, Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Россия
13:49 21.09.2022 (обновлено: 13:53 21.09.2022)
Догузова: ограничений на выезд из-за частичной мобилизации не вводили
Догузова: в России не вводили ограничений на выезд из-за частичной мобилизации