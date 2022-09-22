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В МИД Индии повторили позицию по Украине - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/indiya-1818721692.html
В МИД Индии повторили позицию по Украине
В МИД Индии повторили позицию по Украине - РИА Новости, 22.09.2022
В МИД Индии повторили позицию по Украине
Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи повторил позицию страны по ситуации на Украине. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:08
2022-09-22T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
нарендра моди
владимир путин
сергей шойгу
украина
индия
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи повторил позицию страны по ситуации на Украине.Так он ответил на вопрос о частичной мобилизации в России.Багчи отметил, что эту точку зрения подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди при недавней встрече с Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде. По словам главы МИД, позиция Нью-Дели "была четкой и последовательной в том, что касается уважения суверенитета и территориальной целостности стран".Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля линии боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, а также освобожденных территорий. В Вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.
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в мире, нарендра моди, владимир путин, сергей шойгу, украина, индия, россия, мид индии, шос, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нарендра Моди, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Индия, Россия, МИД Индии, ШОС, Частичная мобилизация в России
16:08 22.09.2022 (обновлено: 17:27 22.09.2022)
 
В МИД Индии повторили позицию по Украине

МИД Индии повторил позицию по Украине, отвечая на вопрос о частичной мобилизации в России

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи повторил позицию страны по ситуации на Украине.
Так он ответил на вопрос о частичной мобилизации в России.

"Индия неоднократно подчеркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и необходимость урегулирования продолжающегося конфликта посредством диалога и дипломатии", — сказал он.

Багчи отметил, что эту точку зрения подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди при недавней встрече с Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде. По словам главы МИД, позиция Нью-Дели "была четкой и последовательной в том, что касается уважения суверенитета и территориальной целостности стран".
Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля линии боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, а также освобожденных территорий. В Вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНарендра МодиВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаИндияРоссияМИД ИндииШОСЧастичная мобилизация в России
 
 
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