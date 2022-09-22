https://ria.ru/20220922/indiya-1818721692.html

В МИД Индии повторили позицию по Украине

В МИД Индии повторили позицию по Украине - РИА Новости, 22.09.2022

В МИД Индии повторили позицию по Украине

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи повторил позицию страны по ситуации на Украине. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:08

2022-09-22T16:08

2022-09-22T17:27

специальная военная операция на украине

в мире

нарендра моди

владимир путин

сергей шойгу

украина

индия

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи повторил позицию страны по ситуации на Украине.Так он ответил на вопрос о частичной мобилизации в России.Багчи отметил, что эту точку зрения подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди при недавней встрече с Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде. По словам главы МИД, позиция Нью-Дели "была четкой и последовательной в том, что касается уважения суверенитета и территориальной целостности стран".Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля линии боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, а также освобожденных территорий. В Вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20220916/indiya-1817331145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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