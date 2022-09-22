16:08 22.09.2022 (обновлено: 17:27 22.09.2022)
В МИД Индии повторили позицию по Украине
МИД Индии повторил позицию по Украине, отвечая на вопрос о частичной мобилизации в России
© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи повторил позицию страны по ситуации на Украине.
Так он ответил на вопрос о частичной мобилизации в России.
"Индия неоднократно подчеркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и необходимость урегулирования продолжающегося конфликта посредством диалога и дипломатии", — сказал он.
Багчи отметил, что эту точку зрения подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди при недавней встрече с Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде. По словам главы МИД, позиция Нью-Дели "была четкой и последовательной в том, что касается уважения суверенитета и территориальной целостности стран".
Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля линии боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, а также освобожденных территорий. В Вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.
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