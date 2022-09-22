https://ria.ru/20220922/feyk-1818682789.html
Власти Кубани опровергли информацию о запрете военнообязанным покидать край
Власти Кубани опровергли информацию о запрете военнообязанным покидать край - РИА Новости, 22.09.2022
Власти Кубани опровергли информацию о запрете военнообязанным покидать край
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации введено ограничение на выезд из Кубани. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:27
2022-09-22T14:27
2022-09-22T14:27
специальная военная операция на украине
общество
россия
краснодарский край
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации введено ограничение на выезд из Кубани.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о "закрытии границ в регионах" и запрете выезда тем, кто подлежит мобилизации, напомнил, что, согласно указу, высшим должностным лицам субъектов РФ необходимо обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220922/feyk-1818644995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, краснодарский край, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Краснодарский край, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
Власти Кубани опровергли информацию о запрете военнообязанным покидать край
Оперштаб Краснодарского края назвал информацию о запрете на выезд военнообязанных фейком