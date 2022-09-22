https://ria.ru/20220922/feyk-1818682789.html

Власти Кубани опровергли информацию о запрете военнообязанным покидать край

Власти Кубани опровергли информацию о запрете военнообязанным покидать край - РИА Новости, 22.09.2022

Власти Кубани опровергли информацию о запрете военнообязанным покидать край

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации введено ограничение на выезд из Кубани. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:27

2022-09-22T14:27

2022-09-22T14:27

специальная военная операция на украине

общество

россия

краснодарский край

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации введено ограничение на выезд из Кубани.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о "закрытии границ в регионах" и запрете выезда тем, кто подлежит мобилизации, напомнил, что, согласно указу, высшим должностным лицам субъектов РФ необходимо обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220922/feyk-1818644995.html

россия

краснодарский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, краснодарский край, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии