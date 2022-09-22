Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области рассказали подробности обстрела фермы из HIMARS - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/ferma-1818584005.html
В Запорожской области рассказали подробности обстрела фермы из HIMARS
В Запорожской области рассказали подробности обстрела фермы из HIMARS - РИА Новости, 22.09.2022
В Запорожской области рассказали подробности обстрела фермы из HIMARS
Сотрудники фермы в поселке Пришиб в Запорожской области, которая подверглась обстрелу украинских войск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T05:40
2022-09-22T05:40
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_0:408:2290:1696_1920x0_80_0_0_70b7d24b7b98f05deaf0d74b93a0a2fe.jpg
ПРИШИБ (Запорожская область), 22 сен - РИА Новости. Сотрудники фермы в поселке Пришиб в Запорожской области, которая подверглась обстрелу украинских войск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, рассказали РИА Новости подробности происшествия.В понедельник, 19 сентября, украинские войска из HIMARS нанесли удар по поселку Пришиб, два человека погибли, три получили тяжелые ранения. В результате обстрела разрушена сельскохозяйственная техника, частный склад с зерном, пять зданий свинофермы."Я находился здесь на объекте. Гукнуло раз, второй раз. Я упал, лежал, не знаю, сколько это времени продолжалось. Тут у меня два зернохранилища: в одном была семечка, в другом – пшеница. Что засыпало, что разлетелось, немножко горело. Когда поднялся, огнетушителем здесь затушил", - сказал фермер Анатолий Благоторенко.Подробности своей транспортировки в больницуПопавший в больницу сварщик агрокомплекса Николай Николенко не очень отчетливо помнит произошедшее. "Был прилет. Я только зашел в корпус, и мгновенно что-то обрушилось: там стена, кирпичи падали. И удар в грудь. Я немного присел. Мне так плохо стало. Все. Потом слышу, меня три человека вытянули на свежий воздух", - рассказал он.По информации главы поселка Пришиб, по ферме было нанесено более 10 ударов."Это около двух часов дня, когда на территории комплекса было 25 рабочих. Конкретно по разрушениям мы видим, что били в корпуса, где находились скотина и люди. Видите, здесь нет никакой военной техники. И теоретически она сюда, в корпуса, не могла заехать никак, ни одна военная машина", - сказал он.
https://ria.ru/20220921/kherson-1818556705.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_137:210:2218:1770_1920x0_80_0_0_bf822a58845bcaa31dc1cc161c1b66d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Украина
05:40 22.09.2022
 
В Запорожской области рассказали подробности обстрела фермы из HIMARS

Фермер Благоторенко заявил, что удар из HIMARS по поселку Пришиб повредил зернохранилища

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРИШИБ (Запорожская область), 22 сен - РИА Новости. Сотрудники фермы в поселке Пришиб в Запорожской области, которая подверглась обстрелу украинских войск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, рассказали РИА Новости подробности происшествия.
В понедельник, 19 сентября, украинские войска из HIMARS нанесли удар по поселку Пришиб, два человека погибли, три получили тяжелые ранения. В результате обстрела разрушена сельскохозяйственная техника, частный склад с зерном, пять зданий свинофермы.
"Я находился здесь на объекте. Гукнуло раз, второй раз. Я упал, лежал, не знаю, сколько это времени продолжалось. Тут у меня два зернохранилища: в одном была семечка, в другом – пшеница. Что засыпало, что разлетелось, немножко горело. Когда поднялся, огнетушителем здесь затушил", - сказал фермер Анатолий Благоторенко.
Подробности своей транспортировки в больницу
Попавший в больницу сварщик агрокомплекса Николай Николенко не очень отчетливо помнит произошедшее. "Был прилет. Я только зашел в корпус, и мгновенно что-то обрушилось: там стена, кирпичи падали. И удар в грудь. Я немного присел. Мне так плохо стало. Все. Потом слышу, меня три человека вытянули на свежий воздух", - рассказал он.
По информации главы поселка Пришиб, по ферме было нанесено более 10 ударов.
"Это около двух часов дня, когда на территории комплекса было 25 рабочих. Конкретно по разрушениям мы видим, что били в корпуса, где находились скотина и люди. Видите, здесь нет никакой военной техники. И теоретически она сюда, в корпуса, не могла заехать никак, ни одна военная машина", - сказал он.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 21:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска нанесли по Херсону ракетный удар из РСЗО HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала