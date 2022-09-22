https://ria.ru/20220922/ferma-1818584005.html

В Запорожской области рассказали подробности обстрела фермы из HIMARS

В Запорожской области рассказали подробности обстрела фермы из HIMARS - РИА Новости, 22.09.2022

В Запорожской области рассказали подробности обстрела фермы из HIMARS

Сотрудники фермы в поселке Пришиб в Запорожской области, которая подверглась обстрелу украинских войск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T05:40

2022-09-22T05:40

2022-09-22T05:40

специальная военная операция на украине

запорожская область

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_0:408:2290:1696_1920x0_80_0_0_70b7d24b7b98f05deaf0d74b93a0a2fe.jpg

ПРИШИБ (Запорожская область), 22 сен - РИА Новости. Сотрудники фермы в поселке Пришиб в Запорожской области, которая подверглась обстрелу украинских войск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, рассказали РИА Новости подробности происшествия.В понедельник, 19 сентября, украинские войска из HIMARS нанесли удар по поселку Пришиб, два человека погибли, три получили тяжелые ранения. В результате обстрела разрушена сельскохозяйственная техника, частный склад с зерном, пять зданий свинофермы."Я находился здесь на объекте. Гукнуло раз, второй раз. Я упал, лежал, не знаю, сколько это времени продолжалось. Тут у меня два зернохранилища: в одном была семечка, в другом – пшеница. Что засыпало, что разлетелось, немножко горело. Когда поднялся, огнетушителем здесь затушил", - сказал фермер Анатолий Благоторенко.Подробности своей транспортировки в больницуПопавший в больницу сварщик агрокомплекса Николай Николенко не очень отчетливо помнит произошедшее. "Был прилет. Я только зашел в корпус, и мгновенно что-то обрушилось: там стена, кирпичи падали. И удар в грудь. Я немного присел. Мне так плохо стало. Все. Потом слышу, меня три человека вытянули на свежий воздух", - рассказал он.По информации главы поселка Пришиб, по ферме было нанесено более 10 ударов."Это около двух часов дня, когда на территории комплекса было 25 рабочих. Конкретно по разрушениям мы видим, что били в корпуса, где находились скотина и люди. Видите, здесь нет никакой военной техники. И теоретически она сюда, в корпуса, не могла заехать никак, ни одна военная машина", - сказал он.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818556705.html

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

запорожская область, в мире, украина