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"Били в корпуса, где находились люди": ВСУ обстреляли ферму в Запорожье - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/zaporozhskaya-1818629058.html
"Били в корпуса, где находились люди": ВСУ обстреляли ферму в Запорожье
"Били в корпуса, где находились люди": ВСУ обстреляли ферму в Запорожье - РИА Новости, 22.09.2022
"Били в корпуса, где находились люди": ВСУ обстреляли ферму в Запорожье
Украинские войска нанесли удар по гражданским объектам Запорожской области из РСЗО HIMARS. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.09.2022
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специальная военная операция на украине
запорожская область
михайловский район
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Украинские войска нанесли удар по гражданским объектам Запорожской области из РСЗО HIMARS. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
запорожская область
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фото, фото, запорожская область, михайловский район
Фото, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Михайловский район
13:00 22.09.2022 (обновлено: 15:35 22.09.2022)
 

"Били в корпуса, где находились люди": ВСУ обстреляли ферму в Запорожье

Читать ria.ru в
Украинские войска нанесли удар по гражданским объектам Запорожской области из РСЗО HIMARS. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

По поселку Пришиб ударили ракетами в понедельник днем.

Животные на территории фермы, где были разрушены свинарники вследствие обстрелов поселка городского типа Пришиб Михайловского района
1 из 13

По поселку Пришиб ударили ракетами в понедельник днем.

© РИА Новости
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Под обстрел попали сельскохозяйственная техника, склад с зерном и пять зданий свинофермы.

Рабочие собирают смешавшиеся зерно и семена подсолнечника на складе вместимостью 100 тонн, разрушенном вследствие обстрелов поселка городского типа Пришиб Михайловского района
2 из 13

Под обстрел попали сельскохозяйственная техника, склад с зерном и пять зданий свинофермы.

© РИА Новости
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По словам главы поселка, по ферме было нанесено более десяти ударов.

На территории свинофермы, где были разрушены здания вследствие обстрелов поселка городского типа Пришиб Михайловского района
3 из 13

По словам главы поселка, по ферме было нанесено более десяти ударов.

© РИА Новости
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В это время на территории комплекса находились 25 рабочих.

Склад зерна вместимостью 100 тонн, разрушенный вследствие обстрелов поселка городского типа Пришиб Михайловского района
4 из 13

В это время на территории комплекса находились 25 рабочих.

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Погибли два человека, еще три получили тяжелые ранения.

Осколок снаряда, найденный на территории свинарника, разрушенного вследствие обстрелов поселка городского типа Пришиб Михайловского района
5 из 13

Погибли два человека, еще три получили тяжелые ранения.

© РИА Новости
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"Конкретно по разрушениям мы видим, что били в корпуса, где находились скотина и люди", — обратил внимание глава поселка Пришиб.

Одно из зданий свинофермы, разрушенных вследствие обстрелов поселка городского типа Пришиб Михайловского района
6 из 13

"Конкретно по разрушениям мы видим, что били в корпуса, где находились скотина и люди", — обратил внимание глава поселка Пришиб.

© РИА Новости
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"Видите, здесь нет никакой военной техники. И теоретически она сюда, в корпуса, не могла заехать никак, ни одна военная машина", — подчеркнул он.

Свинья на территории фермы, где были разрушены свинарники вследствие обстрелов поселка городского типа Пришиб Михайловского района
7 из 13

"Видите, здесь нет никакой военной техники. И теоретически она сюда, в корпуса, не могла заехать никак, ни одна военная машина", — подчеркнул он.

© РИА Новости
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Склад зерна вместимостью 100 тонн, разрушенный при обстреле поселка Пришиб.

Склад зерна вместимостью 100 тонн, разрушенный вследствие обстрелов поселка городского типа Пришиб Михайловского района
8 из 13

Склад зерна вместимостью 100 тонн, разрушенный при обстреле поселка Пришиб.

© РИА Новости
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Фермер Анатолий Благоторенко в момент обстрела работал на объекте. "Гукнуло раз, второй раз. Я упал, лежал, не знаю, сколько это времени продолжалось..." — вспоминает он.

Склад зерна вместимостью 100 тонн, разрушенный вследствие обстрелов поселка городского типа Пришиб Михайловского района
9 из 13

Фермер Анатолий Благоторенко в момент обстрела работал на объекте. "Гукнуло раз, второй раз. Я упал, лежал, не знаю, сколько это времени продолжалось..." — вспоминает он.

© РИА Новости
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Кабину грузового автомобиля в результате обстрела отбросило от склада зерна на 50 метров.

Кабину грузового автомобиля отбросило от склада зерна на 50 метров вследствие обстрелов поселка городского типа Пришиб Михайловского района
10 из 13

Кабину грузового автомобиля в результате обстрела отбросило от склада зерна на 50 метров.

© РИА Новости
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В зернохранилищах "что засыпало, что разлетелось, немножко горело". "Когда поднялся, огнетушителем здесь затушил", — рассказал фермер.

Одно из зданий свинофермы, разрушенных вследствие обстрелов поселка городского типа Пришиб Михайловского района
11 из 13

В зернохранилищах "что засыпало, что разлетелось, немножко горело". "Когда поднялся, огнетушителем здесь затушил", — рассказал фермер.

© РИА Новости
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Скорая помощь у здания областной мелитопольской больницы, куда привезли пострадавших при обстреле поселка Пришиб.

Скорая помощь у здания областной мелитопольской больницы, куда привезли пострадавших при обстреле поселка городского типа Пришиб Михайловского района
12 из 13

Скорая помощь у здания областной мелитопольской больницы, куда привезли пострадавших при обстреле поселка Пришиб.

© РИА Новости
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Сварщик Николай Николенко плохо помнит произошедшее: "Был прилет. Я только зашел в корпус, и мгновенно что-то обрушилось: там стена, кирпичи падали. И удар в грудь. Я немного присел. Мне так плохо стало. Все".

Николай Николенко, работающий сварщиком на зерновом складе в поселке городского типа Пришиб Михайловского района, получил осколочное ранение грудной клетки, ушиб сердца вследствие обстрела
13 из 13

Сварщик Николай Николенко плохо помнит произошедшее: "Был прилет. Я только зашел в корпус, и мгновенно что-то обрушилось: там стена, кирпичи падали. И удар в грудь. Я немного присел. Мне так плохо стало. Все".

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеФотоЗапорожская областьМихайловский район
 
 
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