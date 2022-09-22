https://ria.ru/20220922/zaporozhskaya-1818629058.html

"Били в корпуса, где находились люди": ВСУ обстреляли ферму в Запорожье

"Били в корпуса, где находились люди": ВСУ обстреляли ферму в Запорожье - РИА Новости, 22.09.2022

"Били в корпуса, где находились люди": ВСУ обстреляли ферму в Запорожье

Украинские войска нанесли удар по гражданским объектам Запорожской области из РСЗО HIMARS. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:00

2022-09-22T13:00

2022-09-22T15:35

фото

специальная военная операция на украине

запорожская область

михайловский район

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Украинские войска нанесли удар по гражданским объектам Запорожской области из РСЗО HIMARS. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.

запорожская область

михайловский район

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, запорожская область, михайловский район