"Били в корпуса, где находились люди": ВСУ обстреляли ферму в Запорожье
По поселку Пришиб ударили ракетами в понедельник днем.
Под обстрел попали сельскохозяйственная техника, склад с зерном и пять зданий свинофермы.
Под обстрел попали сельскохозяйственная техника, склад с зерном и пять зданий свинофермы.
По словам главы поселка, по ферме было нанесено более десяти ударов.
По словам главы поселка, по ферме было нанесено более десяти ударов.
В это время на территории комплекса находились 25 рабочих.
Погибли два человека, еще три получили тяжелые ранения.
"Конкретно по разрушениям мы видим, что били в корпуса, где находились скотина и люди", — обратил внимание глава поселка Пришиб.
"Конкретно по разрушениям мы видим, что били в корпуса, где находились скотина и люди", — обратил внимание глава поселка Пришиб.
"Видите, здесь нет никакой военной техники. И теоретически она сюда, в корпуса, не могла заехать никак, ни одна военная машина", — подчеркнул он.
"Видите, здесь нет никакой военной техники. И теоретически она сюда, в корпуса, не могла заехать никак, ни одна военная машина", — подчеркнул он.
Склад зерна вместимостью 100 тонн, разрушенный при обстреле поселка Пришиб.
Склад зерна вместимостью 100 тонн, разрушенный при обстреле поселка Пришиб.
Фермер Анатолий Благоторенко в момент обстрела работал на объекте. "Гукнуло раз, второй раз. Я упал, лежал, не знаю, сколько это времени продолжалось..." — вспоминает он.
Фермер Анатолий Благоторенко в момент обстрела работал на объекте. "Гукнуло раз, второй раз. Я упал, лежал, не знаю, сколько это времени продолжалось..." — вспоминает он.
Кабину грузового автомобиля в результате обстрела отбросило от склада зерна на 50 метров.
Кабину грузового автомобиля в результате обстрела отбросило от склада зерна на 50 метров.
В зернохранилищах "что засыпало, что разлетелось, немножко горело". "Когда поднялся, огнетушителем здесь затушил", — рассказал фермер.
В зернохранилищах "что засыпало, что разлетелось, немножко горело". "Когда поднялся, огнетушителем здесь затушил", — рассказал фермер.
Скорая помощь у здания областной мелитопольской больницы, куда привезли пострадавших при обстреле поселка Пришиб.
Скорая помощь у здания областной мелитопольской больницы, куда привезли пострадавших при обстреле поселка Пришиб.
Сварщик Николай Николенко плохо помнит произошедшее: "Был прилет. Я только зашел в корпус, и мгновенно что-то обрушилось: там стена, кирпичи падали. И удар в грудь. Я немного присел. Мне так плохо стало. Все".
Сварщик Николай Николенко плохо помнит произошедшее: "Был прилет. Я только зашел в корпус, и мгновенно что-то обрушилось: там стена, кирпичи падали. И удар в грудь. Я немного присел. Мне так плохо стало. Все".