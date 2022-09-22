https://ria.ru/20220922/erdogan-1818757383.html
Эрдоган планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни, сообщил источник
Эрдоган планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни, сообщил источник - РИА Новости, 22.09.2022
Эрдоган планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни, сообщил источник
Президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:00
2022-09-22T18:00
2022-09-22T18:00
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Сам турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, заявил о планах провести переговоры с Путиным и Зеленским по возвращению из США.На вопрос, какие темы будут обсуждены лидерами Турции и РФ, источник отметил, что будет обсужден широкий круг вопросов."Повестка широкая", - уточнил он.
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реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, владимир путин, россия
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире, Владимир Путин, Россия
Эрдоган планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни, сообщил источник
Источник в Анкаре: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в ближайшие дни