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Эрдоган планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни, сообщил источник - РИА Новости, 22.09.2022
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Эрдоган планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни, сообщил источник
Эрдоган планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни, сообщил источник - РИА Новости, 22.09.2022
Эрдоган планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни, сообщил источник
Президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:00
2022-09-22T18:00
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
владимир путин
россия
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Сам турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, заявил о планах провести переговоры с Путиным и Зеленским по возвращению из США.На вопрос, какие темы будут обсуждены лидерами Турции и РФ, источник отметил, что будет обсужден широкий круг вопросов."Повестка широкая", - уточнил он.
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реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, владимир путин, россия
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире, Владимир Путин, Россия
18:00 22.09.2022
 
Эрдоган планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни, сообщил источник

Источник в Анкаре: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Сам турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, заявил о планах провести переговоры с Путиным и Зеленским по возвращению из США.
"В ближайшие дни", - ответил собеседник агентства на вопрос о сроках планируемых переговоров.
На вопрос, какие темы будут обсуждены лидерами Турции и РФ, источник отметил, что будет обсужден широкий круг вопросов.
"Повестка широкая", - уточнил он.
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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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