https://ria.ru/20220922/erdogan-1818757383.html

Эрдоган планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни, сообщил источник

Эрдоган планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни, сообщил источник - РИА Новости, 22.09.2022

Эрдоган планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни, сообщил источник

Президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:00

2022-09-22T18:00

2022-09-22T18:00

реджеп тайип эрдоган

турция

в мире

владимир путин

россия

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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Сам турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, заявил о планах провести переговоры с Путиным и Зеленским по возвращению из США.На вопрос, какие темы будут обсуждены лидерами Турции и РФ, источник отметил, что будет обсужден широкий круг вопросов."Повестка широкая", - уточнил он.

https://ria.ru/20220920/shos-1818063385.html

турция

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реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, владимир путин, россия