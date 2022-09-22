https://ria.ru/20220922/erdogan-1818754001.html

Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября

Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября - РИА Новости, 22.09.2022

Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:44

2022-09-22T17:44

2022-09-22T17:44

в мире

никол пашинян

турция

прага

армения

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в Праге в начале октября."В Праге планируется саммит Европейского политического сообщества. В настоящее время мы рассматриваем вопрос о том, участвовать ли нам в саммите в Праге. Если мы будем участвовать в саммите в Праге, Пашинян, скорее всего, приедет туда. Я думаю, у него есть мысль: "Может, мы встретимся там?". Может быть, мы сможем провести с ним отдельную дискуссию там. Но, конечно, у нас также будут некоторые шаги на Кавказе, ...пока мы находимся только в процессе планирования. Мы обсудим их с господином Ильхамом Алиевым (президентом Азербайджана) и предпримем соответствующие шаги", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.

https://ria.ru/20220922/putin-1818747153.html

турция

прага

армения

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Владимир Лаврентьев

в мире, никол пашинян, турция, прага, армения, реджеп тайип эрдоган