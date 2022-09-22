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Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября - РИА Новости, 22.09.2022
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Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября
Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября - РИА Новости, 22.09.2022
Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:44
2022-09-22T17:44
в мире
никол пашинян
турция
прага
армения
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в Праге в начале октября."В Праге планируется саммит Европейского политического сообщества. В настоящее время мы рассматриваем вопрос о том, участвовать ли нам в саммите в Праге. Если мы будем участвовать в саммите в Праге, Пашинян, скорее всего, приедет туда. Я думаю, у него есть мысль: "Может, мы встретимся там?". Может быть, мы сможем провести с ним отдельную дискуссию там. Но, конечно, у нас также будут некоторые шаги на Кавказе, ...пока мы находимся только в процессе планирования. Мы обсудим их с господином Ильхамом Алиевым (президентом Азербайджана) и предпримем соответствующие шаги", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.
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в мире, никол пашинян, турция, прага, армения, реджеп тайип эрдоган
В мире, Никол Пашинян, Турция, Прага, Армения, Реджеп Тайип Эрдоган
17:44 22.09.2022
 
Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября

Эрдоган допустил встречу с премьером Армении Пашиняном на саммите в Праге в начале октября

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в Праге в начале октября.
"В Праге планируется саммит Европейского политического сообщества. В настоящее время мы рассматриваем вопрос о том, участвовать ли нам в саммите в Праге. Если мы будем участвовать в саммите в Праге, Пашинян, скорее всего, приедет туда. Я думаю, у него есть мысль: "Может, мы встретимся там?". Может быть, мы сможем провести с ним отдельную дискуссию там. Но, конечно, у нас также будут некоторые шаги на Кавказе, ...пока мы находимся только в процессе планирования. Мы обсудим их с господином Ильхамом Алиевым (президентом Азербайджана) и предпримем соответствующие шаги", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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В миреНикол ПашинянТурцияПрагаАрменияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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