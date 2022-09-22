https://ria.ru/20220922/erdogan-1818754001.html
Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября
Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября - РИА Новости, 22.09.2022
Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:44
2022-09-22T17:44
2022-09-22T17:44
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никол пашинян
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в Праге в начале октября."В Праге планируется саммит Европейского политического сообщества. В настоящее время мы рассматриваем вопрос о том, участвовать ли нам в саммите в Праге. Если мы будем участвовать в саммите в Праге, Пашинян, скорее всего, приедет туда. Я думаю, у него есть мысль: "Может, мы встретимся там?". Может быть, мы сможем провести с ним отдельную дискуссию там. Но, конечно, у нас также будут некоторые шаги на Кавказе, ...пока мы находимся только в процессе планирования. Мы обсудим их с господином Ильхамом Алиевым (президентом Азербайджана) и предпримем соответствующие шаги", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.
https://ria.ru/20220922/putin-1818747153.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, турция, прага, армения, реджеп тайип эрдоган
В мире, Никол Пашинян, Турция, Прага, Армения, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября
Эрдоган допустил встречу с премьером Армении Пашиняном на саммите в Праге в начале октября