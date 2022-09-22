https://ria.ru/20220922/energodar-1818633254.html

ВСУ выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе ЗАЭС

ВСУ выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе ЗАЭС - РИА Новости, 22.09.2022

ВСУ выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе ЗАЭС

Украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, ответным огнем российские военные подавили... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:56

2022-09-22T11:56

2022-09-22T12:20

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

запорожская аэс

энергодар

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, ответным огнем российские военные подавили подразделения противника, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В течение суток по городу Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел вёлся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены", - говорится в сводке военного ведомства.Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, прочеркивает Минобороны.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы рф, запорожская аэс, энергодар