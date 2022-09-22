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ВСУ выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе ЗАЭС - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/energodar-1818633254.html
ВСУ выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе ЗАЭС
ВСУ выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе ЗАЭС - РИА Новости, 22.09.2022
ВСУ выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе ЗАЭС
Украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, ответным огнем российские военные подавили... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:56
2022-09-22T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
запорожская аэс
энергодар
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, ответным огнем российские военные подавили подразделения противника, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В течение суток по городу Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел вёлся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены", - говорится в сводке военного ведомства.Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, прочеркивает Минобороны.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, вооруженные силы рф, запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Запорожская АЭС, Энергодар
11:56 22.09.2022 (обновлено: 12:20 22.09.2022)
 
ВСУ выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе ЗАЭС

ВСУ выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории у ЗАЭС, уровень радиации в норме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, ответным огнем российские военные подавили подразделения противника, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В течение суток по городу Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел вёлся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены", - говорится в сводке военного ведомства.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, прочеркивает Минобороны.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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