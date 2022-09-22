https://ria.ru/20220922/dzhonson-1818789981.html
Британцы похвалили Джонсона, впервые сказавшего правду о Путине
Британцы похвалили Джонсона, впервые сказавшего правду о Путине - РИА Новости, 22.09.2022
Британцы похвалили Джонсона, впервые сказавшего правду о Путине
Пользователи Twitter из Великобритании оценили оговорку бывшего премьер-министра королевства Бориса Джонсона, случайно похвалившего российского лидера Владимира РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:59
2022-09-22T19:59
2022-09-22T20:03
политика
борис джонсон
владимир путин
владимир зеленский
великобритания
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950758_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_8bd30a44e40bb94390e061cc6e62a60a.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из Великобритании оценили оговорку бывшего премьер-министра королевства Бориса Джонсона, случайно похвалившего российского лидера Владимира Путина. Читатели отметили, что экс-премьер впервые сказал правду.Выступая с речью о поддержке Украины, политик заявил, что благодарит Путина за вдохновляющее руководство. Позже он извинился, сказав, что имел в виду Владимира Зеленского."Истина наконец-то прозвучала из уст Бориса Джонсона", — отметил участник дискуссии."Ой, он случайно сказал правду", — написали в комментариях."И теперь он останется в новостях на целую неделю", — предположил еще один пользователь.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Бывший премьер-министр Великобритании неоднократно выступал в поддержку Украины и призывал продолжить поставки военной техники Киеву для затягивания вооруженного конфликта в стране. В российском Министерстве обороны подчеркнули, что грузы западных стран с амуницией и снарядами станут законной целью для ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20220922/bayden-1818749646.html
https://ria.ru/20220912/zayavlenie-1816352159.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950758_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_313cafeabd350d63d2f7a693cd2d2704.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, борис джонсон, владимир путин, владимир зеленский, великобритания, украина, россия
Политика, Борис Джонсон, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина, Россия
19:59 22.09.2022 (обновлено: 20:03 22.09.2022)
Британцы похвалили Джонсона, впервые сказавшего правду о Путине
Пользователи Twitter поддержали слова Джонсона о вдохновляющем лидерстве Путина