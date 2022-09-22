https://ria.ru/20220922/dzhonson-1818789981.html

Британцы похвалили Джонсона, впервые сказавшего правду о Путине

Британцы похвалили Джонсона, впервые сказавшего правду о Путине - РИА Новости, 22.09.2022

Британцы похвалили Джонсона, впервые сказавшего правду о Путине

Пользователи Twitter из Великобритании оценили оговорку бывшего премьер-министра королевства Бориса Джонсона, случайно похвалившего российского лидера Владимира РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:59

2022-09-22T19:59

2022-09-22T20:03

политика

борис джонсон

владимир путин

владимир зеленский

великобритания

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из Великобритании оценили оговорку бывшего премьер-министра королевства Бориса Джонсона, случайно похвалившего российского лидера Владимира Путина. Читатели отметили, что экс-премьер впервые сказал правду.Выступая с речью о поддержке Украины, политик заявил, что благодарит Путина за вдохновляющее руководство. Позже он извинился, сказав, что имел в виду Владимира Зеленского."Истина наконец-то прозвучала из уст Бориса Джонсона", — отметил участник дискуссии."Ой, он случайно сказал правду", — написали в комментариях."И теперь он останется в новостях на целую неделю", — предположил еще один пользователь.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Бывший премьер-министр Великобритании неоднократно выступал в поддержку Украины и призывал продолжить поставки военной техники Киеву для затягивания вооруженного конфликта в стране. В российском Министерстве обороны подчеркнули, что грузы западных стран с амуницией и снарядами станут законной целью для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20220922/bayden-1818749646.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, борис джонсон, владимир путин, владимир зеленский, великобритания, украина, россия