https://ria.ru/20220922/dvizhenie-1818611103.html

В Заполярье восстановили движение поездов после ЧП со сходом вагонов

В Заполярье восстановили движение поездов после ЧП со сходом вагонов - РИА Новости, 22.09.2022

В Заполярье восстановили движение поездов после ЧП со сходом вагонов

Движение поездов на перегоне Куна – Ягельный Бор Октябрьской железной дороги, где в среду сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда сообщением Мурманск... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:36

2022-09-22T10:36

2022-09-22T10:36

мурманск

происшествия

санкт-петербург

октябрьская железная дорога

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МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Движение поездов на перегоне Куна – Ягельный Бор Октябрьской железной дороги, где в среду сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда сообщением Мурманск – Санкт-Петербург, восстановлено, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги."Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Куна – Ягельный Бор. Сошедшие вагоны поезда №21 были поставлены на путь и вывезены с перегона, проведены работы по восстановлению поврежденного из-за схода участка пути", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение поездов через перегон открыто в 9.16, пассажирские составы следуют установленным расписанием.Задержанные ранее поезда №285 сообщением Мурманск – Новороссийск и №15 Мурманск – Москва отправлены из Мурманска в 9:30 и в 9:45 соответственно.В четверг на перегоне Куна – Ягельный Бор произошел сход вагонов в составе поезда №21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург. Пострадавших нет. На время проведения восстановительных работ перегон был временно закрыт для движения. На месте работала специальная техника и бригады железнодорожников. Следственные органы проводят проверку.

https://ria.ru/20220921/deltaplan-1818358968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманск, происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога