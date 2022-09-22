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В Заполярье восстановили движение поездов после ЧП со сходом вагонов - РИА Новости, 22.09.2022
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В Заполярье восстановили движение поездов после ЧП со сходом вагонов
В Заполярье восстановили движение поездов после ЧП со сходом вагонов - РИА Новости, 22.09.2022
В Заполярье восстановили движение поездов после ЧП со сходом вагонов
Движение поездов на перегоне Куна – Ягельный Бор Октябрьской железной дороги, где в среду сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда сообщением Мурманск... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:36
2022-09-22T10:36
мурманск
происшествия
санкт-петербург
октябрьская железная дорога
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МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Движение поездов на перегоне Куна – Ягельный Бор Октябрьской железной дороги, где в среду сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда сообщением Мурманск – Санкт-Петербург, восстановлено, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги."Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Куна – Ягельный Бор. Сошедшие вагоны поезда №21 были поставлены на путь и вывезены с перегона, проведены работы по восстановлению поврежденного из-за схода участка пути", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение поездов через перегон открыто в 9.16, пассажирские составы следуют установленным расписанием.Задержанные ранее поезда №285 сообщением Мурманск – Новороссийск и №15 Мурманск – Москва отправлены из Мурманска в 9:30 и в 9:45 соответственно.В четверг на перегоне Куна – Ягельный Бор произошел сход вагонов в составе поезда №21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург. Пострадавших нет. На время проведения восстановительных работ перегон был временно закрыт для движения. На месте работала специальная техника и бригады железнодорожников. Следственные органы проводят проверку.
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мурманск, происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога
Мурманск, Происшествия, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога
10:36 22.09.2022
 
В Заполярье восстановили движение поездов после ЧП со сходом вагонов

В Заполярье восстановили движение поездов после схода вагонов, направлявшихся в Петербург

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкПоезда на станции
Поезда на станции - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Поезда на станции. Архивное фото
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МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Движение поездов на перегоне Куна – Ягельный Бор Октябрьской железной дороги, где в среду сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда сообщением Мурманск – Санкт-Петербург, восстановлено, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
"Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Куна – Ягельный Бор. Сошедшие вагоны поезда №21 были поставлены на путь и вывезены с перегона, проведены работы по восстановлению поврежденного из-за схода участка пути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение поездов через перегон открыто в 9.16, пассажирские составы следуют установленным расписанием.
Задержанные ранее поезда №285 сообщением Мурманск – Новороссийск и №15 Мурманск – Москва отправлены из Мурманска в 9:30 и в 9:45 соответственно.
В четверг на перегоне Куна – Ягельный Бор произошел сход вагонов в составе поезда №21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург. Пострадавших нет. На время проведения восстановительных работ перегон был временно закрыт для движения. На месте работала специальная техника и бригады железнодорожников. Следственные органы проводят проверку.
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