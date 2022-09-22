https://ria.ru/20220922/donetsk-1818737085.html
В участковой комиссии в Донецке рассказали, как пройдет голосование
В участковой комиссии в Донецке рассказали, как пройдет голосование - РИА Новости, 22.09.2022
В участковой комиссии в Донецке рассказали, как пройдет голосование
Председатель участковой избирательной комиссии №5 Донецка Наталья Шаннани рассказала РИА Новости, что подготовка к референдуму по вхождению ДНР в состав РФ... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:51
2022-09-22T16:51
2022-09-22T16:51
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Председатель участковой избирательной комиссии №5 Донецка Наталья Шаннани рассказала РИА Новости, что подготовка к референдуму по вхождению ДНР в состав РФ завершена."Подготовка к референдуму завершена. Мы сегодня получим бюллетени и готовы хоть сейчас выезжать на участки", - сказала она.По словам Шаннани, "из тех дней, которые предназначены для референдума, часть дней мы будем выезжать на территорию Ворошиловского района, это центр Донецка, мы будем выезжать на адреса"."Мы будем размещаться во дворах, давать возможность всем жителям проголосовать. После этого мы будем подниматься на этажи в квартиры, потому что в свете последних событий многие боятся выходить из домов", - отметила глава участковой избирательной комиссии.Он отметила, что иностранные наблюдатели будут мониторить ход референдума. "Мы работаем открыто, наши процедуры очень просты, доступны, понятны", - сказала Шаннани.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220922/referendum-1818735440.html
https://ria.ru/20220922/melitopol-1818717878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Россия, Референдум в Донбассе
В участковой комиссии в Донецке рассказали, как пройдет голосование
Глава участковой комиссии Донецка №5 Шаннани рассказала о порядке голосования
ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Председатель участковой избирательной комиссии №5 Донецка Наталья Шаннани рассказала РИА Новости, что подготовка к референдуму по вхождению ДНР в состав РФ завершена.
"Подготовка к референдуму завершена. Мы сегодня получим бюллетени и готовы хоть сейчас выезжать на участки", - сказала она.
По словам Шаннани, "из тех дней, которые предназначены для референдума, часть дней мы будем выезжать на территорию Ворошиловского района, это центр Донецка, мы будем выезжать на адреса".
"Мы будем размещаться во дворах, давать возможность всем жителям проголосовать. После этого мы будем подниматься на этажи в квартиры, потому что в свете последних событий многие боятся выходить из домов", - отметила глава участковой избирательной комиссии.
Он отметила, что иностранные наблюдатели будут мониторить ход референдума. "Мы работаем открыто, наши процедуры очень просты, доступны, понятны", - сказала Шаннани.
Общественные палаты ДНР и ЛНР
19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину
и Леониду Пасечнику
с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.