Рейтинг@Mail.ru
Депутат Народного совета ДНР назвал цель украинских обстрелов Донецка - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/donetsk-1818729188.html
Депутат Народного совета ДНР назвал цель украинских обстрелов Донецка
Депутат Народного совета ДНР назвал цель украинских обстрелов Донецка - РИА Новости, 22.09.2022
Депутат Народного совета ДНР назвал цель украинских обстрелов Донецка
Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский заявил журналистам, что украинские боевики ведут обстрелы Донецка с целью запугать... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:28
2022-09-22T16:29
в мире
владислав бердичевский
денис пушилин
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
референдум в донбассе
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817965012_35:0:2946:1637_1920x0_80_0_0_4016913a7a5a046bcb4c7f003854ec3c.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский заявил журналистам, что украинские боевики ведут обстрелы Донецка с целью запугать жителей и сорвать проведение референдума о вхождении в состав РФ.Ранее в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что число жертв из-за обстрела украинскими войсками Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/byulleten-1818646389.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817965012_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c5c5641b38fac16b92dd2672811cf71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владислав бердичевский, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, референдум в донбассе
В мире, Владислав Бердичевский, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Россия, Референдум в Донбассе, Специальная военная операция на Украине
16:28 22.09.2022 (обновлено: 16:29 22.09.2022)
 
Депутат Народного совета ДНР назвал цель украинских обстрелов Донецка

Депутат ДНР Бердичевский считает, что ВСУ хотят сорвать референдум, обстреливая Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский заявил журналистам, что украинские боевики ведут обстрелы Донецка с целью запугать жителей и сорвать проведение референдума о вхождении в состав РФ.
Ранее в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что число жертв из-за обстрела украинскими войсками Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть.
"Будут все усиливать (обстрелы – ред.), потому что (украинским военным - ред.) нужно как можно больше напугать людей, создать панику, чтобы люди выехали, чтобы сорвать референдум, потом рассказывать, что никто не ходил никуда, не голосовал. Обращаю внимание наших граждан, чтобы были как можно более осторожны, выходили из дома только по необходимости", - сказал Бердичевский.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Плакат Россия - это материнский капитал - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 12:38
В ДНР к референдуму напечатали более 1,5 миллиона бюллетеней
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладислав БердичевскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)РоссияРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала