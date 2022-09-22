https://ria.ru/20220922/donetsk-1818729188.html

Депутат Народного совета ДНР назвал цель украинских обстрелов Донецка

Депутат Народного совета ДНР назвал цель украинских обстрелов Донецка - РИА Новости, 22.09.2022

Депутат Народного совета ДНР назвал цель украинских обстрелов Донецка

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский заявил журналистам, что украинские боевики ведут обстрелы Донецка с целью запугать... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:28

2022-09-22T16:28

2022-09-22T16:29

в мире

владислав бердичевский

денис пушилин

донецкая народная республика

донецк (днр)

россия

референдум в донбассе

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский заявил журналистам, что украинские боевики ведут обстрелы Донецка с целью запугать жителей и сорвать проведение референдума о вхождении в состав РФ.Ранее в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что число жертв из-за обстрела украинскими войсками Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/byulleten-1818646389.html

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в мире, владислав бердичевский, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, референдум в донбассе