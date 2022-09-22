16:28 22.09.2022 (обновлено: 16:29 22.09.2022)
Депутат Народного совета ДНР назвал цель украинских обстрелов Донецка
Депутат ДНР Бердичевский считает, что ВСУ хотят сорвать референдум, обстреливая Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский заявил журналистам, что украинские боевики ведут обстрелы Донецка с целью запугать жителей и сорвать проведение референдума о вхождении в состав РФ.
Ранее в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что число жертв из-за обстрела украинскими войсками Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть.
"Будут все усиливать (обстрелы – ред.), потому что (украинским военным - ред.) нужно как можно больше напугать людей, создать панику, чтобы люди выехали, чтобы сорвать референдум, потом рассказывать, что никто не ходил никуда, не голосовал. Обращаю внимание наших граждан, чтобы были как можно более осторожны, выходили из дома только по необходимости", - сказал Бердичевский.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.