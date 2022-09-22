https://ria.ru/20220922/donetsk-1818650576.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек - РИА Новости, 22.09.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:47

2022-09-22T12:47

2022-09-22T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Один из снарядов уничтожил пассажирский автобус. Видео последствий обстрела публикует в своем Telegram-канале Мининформации ДНР и местный телеканал "Юнион". На кадрах спасательные службы работают в поврежденном автобусе, в нем же лежит как минимум одно тело, рядом с автобусом — еще одно. Видео подписано как "Последствия обстрела на крытом рынке".В числе погибших — 14-летний подросток.Помимо этого, по словам мэра Кулемзина еще шесть человек получили ранения."Данные о жертвах продолжают поступать", — заявил он.При этом в штабе территориальной обороны республики заявили о четырех раненых.Ранее представительство республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району. Местные власти сообщили о попадании в районе городской администрации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этой неделе ДНР, ЛНР, а также освобожденные во время спецоперации Херсонская и часть Запорожской области анонсировали проведение 23-27 сентября референдумов о возвращении в состав России. После этого украинские войска усилили обстрелы мирных городов и гражданской инфраструктуры.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Как подчеркнул Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818556705.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ударов ВСУ по центру Донецка Кадры РИА Новости с места украинских ударов по центру Донецка. Наши корреспонденты фиксируют прямые попадания в крытый рынок. Уничтожен автобус. 2022-09-22T12:47 true PT0M50S

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Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр)