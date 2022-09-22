https://ria.ru/20220922/donetsk-1818650576.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек - РИА Новости, 22.09.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:47
2022-09-22T12:47
2022-09-22T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Один из снарядов уничтожил пассажирский автобус. Видео последствий обстрела публикует в своем Telegram-канале Мининформации ДНР и местный телеканал "Юнион". На кадрах спасательные службы работают в поврежденном автобусе, в нем же лежит как минимум одно тело, рядом с автобусом — еще одно. Видео подписано как "Последствия обстрела на крытом рынке".В числе погибших — 14-летний подросток.Помимо этого, по словам мэра Кулемзина еще шесть человек получили ранения."Данные о жертвах продолжают поступать", — заявил он.При этом в штабе территориальной обороны республики заявили о четырех раненых.Ранее представительство республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району. Местные власти сообщили о попадании в районе городской администрации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этой неделе ДНР, ЛНР, а также освобожденные во время спецоперации Херсонская и часть Запорожской области анонсировали проведение 23-27 сентября референдумов о возвращении в состав России. После этого украинские войска усилили обстрелы мирных городов и гражданской инфраструктуры.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Как подчеркнул Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
https://ria.ru/20220921/kherson-1818556705.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818664549_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70e8ef85e6f1940746597820bc7650d8.jpg
Кадры с места ударов ВСУ по центру Донецка
Кадры РИА Новости с места украинских ударов по центру Донецка. Наши корреспонденты фиксируют прямые попадания в крытый рынок. Уничтожен автобус.
2022-09-22T12:47
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР)
12:47 22.09.2022 (обновлено: 15:42 22.09.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек
В Донецке при украинском обстреле был уничтожен пассажирский автобус
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Один из снарядов уничтожил пассажирский автобус. Видео последствий обстрела публикует в своем Telegram-канале Мининформации ДНР и местный телеканал "Юнион". На кадрах спасательные службы работают в поврежденном автобусе, в нем же лежит как минимум одно тело, рядом с автобусом — еще одно. Видео подписано как "Последствия обстрела на крытом рынке".
В числе погибших — 14-летний подросток.
Помимо этого, по словам мэра Кулемзина еще шесть человек получили ранения.
"Данные о жертвах продолжают поступать", — заявил он.
При этом в штабе территориальной обороны республики заявили о четырех раненых.
Ранее представительство республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району. Местные власти сообщили о попадании в районе городской администрации.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этой неделе ДНР, ЛНР, а также освобожденные во время спецоперации Херсонская и часть Запорожской области анонсировали проведение 23-27 сентября референдумов о возвращении в состав России. После этого украинские войска усилили обстрелы мирных городов и гражданской инфраструктуры.
Накануне президент России Владимир Путин
объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине
.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Как подчеркнул Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.