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В Херсоне задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума - РИА Новости, 22.09.2022
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В Херсоне задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума
В Херсоне задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума - РИА Новости, 22.09.2022
В Херсоне задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума
Сотрудники правоохранительных органов помешали планам диверсантов устроить теракты в Херсоне для срыва референдума и запугивания жителей, сообщило местное... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:51
2022-09-22T20:37
херсон
россия
луганская народная республика
нато
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ХЕРСОН, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов помешали планам диверсантов устроить теракты в Херсоне для срыва референдума и запугивания жителей, сообщило местное управление МВД.Всего задержали четырех диверсантов. Еще один оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.При обысках силовики изъяли более десяти единиц различного оружия, два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами эквивалентом более килограмма тротила. Кроме того, были найдены планы объектов, на которых планировалось совершить теракты.Возбуждено уголовное дело, задержанные дают показания, в том числе изобличающие иных лиц в совершении диверсий.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Как подчеркивали представители регионов, этот шаг обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, вхождение в состав России крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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россия
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херсон, россия, луганская народная республика, нато
Херсон, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО
19:51 22.09.2022 (обновлено: 20:37 22.09.2022)
 
В Херсоне задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума

В Херсоне задержаны диверсанты, планировавшие теракты для срыва референдума

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд на улице в Херсоне
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд на улице в Херсоне. Архивное фото
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ХЕРСОН, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов помешали планам диверсантов устроить теракты в Херсоне для срыва референдума и запугивания жителей, сообщило местное управление МВД.

"Силовиками в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности накануне проведения референдума, на территории Херсона обнаружена и обезврежена диверсионно-разведывательная группа, планировавшая осуществление террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры, целью которых являлись срыв мероприятий по проведению референдума, запугивание гражданского населения", — подчеркнули в ведомстве.

Всего задержали четырех диверсантов. Еще один оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
При обысках силовики изъяли более десяти единиц различного оружия, два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами эквивалентом более килограмма тротила. Кроме того, были найдены планы объектов, на которых планировалось совершить теракты.
Возбуждено уголовное дело, задержанные дают показания, в том числе изобличающие иных лиц в совершении диверсий.
Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Как подчеркивали представители регионов, этот шаг обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, вхождение в состав России крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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