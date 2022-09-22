19:51 22.09.2022 (обновлено: 20:37 22.09.2022)
В Херсоне задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума
В Херсоне задержаны диверсанты, планировавшие теракты для срыва референдума
Билборд на улице в Херсоне. Архивное фото
ХЕРСОН, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов помешали планам диверсантов устроить теракты в Херсоне для срыва референдума и запугивания жителей, сообщило местное управление МВД.
"Силовиками в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности накануне проведения референдума, на территории Херсона обнаружена и обезврежена диверсионно-разведывательная группа, планировавшая осуществление террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры, целью которых являлись срыв мероприятий по проведению референдума, запугивание гражданского населения", — подчеркнули в ведомстве.
Всего задержали четырех диверсантов. Еще один оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
При обысках силовики изъяли более десяти единиц различного оружия, два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами эквивалентом более килограмма тротила. Кроме того, были найдены планы объектов, на которых планировалось совершить теракты.
Возбуждено уголовное дело, задержанные дают показания, в том числе изобличающие иных лиц в совершении диверсий.
Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Как подчеркивали представители регионов, этот шаг обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, вхождение в состав России крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.