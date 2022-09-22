https://ria.ru/20220922/diversanty-1818787587.html

В Херсоне задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума

В Херсоне задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума - РИА Новости, 22.09.2022

В Херсоне задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума

Сотрудники правоохранительных органов помешали планам диверсантов устроить теракты в Херсоне для срыва референдума и запугивания жителей, сообщило местное... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:51

2022-09-22T19:51

2022-09-22T20:37

херсон

россия

луганская народная республика

нато

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ХЕРСОН, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов помешали планам диверсантов устроить теракты в Херсоне для срыва референдума и запугивания жителей, сообщило местное управление МВД.Всего задержали четырех диверсантов. Еще один оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.При обысках силовики изъяли более десяти единиц различного оружия, два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами эквивалентом более килограмма тротила. Кроме того, были найдены планы объектов, на которых планировалось совершить теракты.Возбуждено уголовное дело, задержанные дают показания, в том числе изобличающие иных лиц в совершении диверсий.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Как подчеркивали представители регионов, этот шаг обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, вхождение в состав России крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html

херсон

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсон, россия, луганская народная республика, нато