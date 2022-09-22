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Президенты Южной Кореи и США обсудили сдерживание КНДР

Президенты Южной Кореи и США обсудили сдерживание КНДР - РИА Новости, 22.09.2022

Президенты Южной Кореи и США обсудили сдерживание КНДР

Президенты Южной Кореи и США Юн Сок Ёль и Джо Байден на короткой встрече договорились укреплять сотрудничество ради "расширенного сдерживания" КНДР и... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T07:11

2022-09-22T07:11

2022-09-22T07:11

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СЕУЛ, 22 сен – РИА Новости. Президенты Южной Кореи и США Юн Сок Ёль и Джо Байден на короткой встрече договорились укреплять сотрудничество ради "расширенного сдерживания" КНДР и реагирования на ее "провокации", передает агентство Рёнхап со ссылкой на офис южнокорейского президента.Юн Сок Ёль и Байден встретились на конференции по сбору средств для пополнения Глобального фонда борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией, организованной Байденом. По сообщению агентства Рёнхап, Юн Сок Ёль изначально не был приглашен на конференцию, но позже был добавлен в список участников. Его разговор с Байденом продлился менее минуты.Короткая встреча, по-видимому, заменила несостоявшийся саммит на полях сессии ГА ООН, заявленный ранее южнокорейской стороной. Сообщается, что график встреч Байдена в Нью-Йорке был сокращен из-за его незапланированной поездки на государственные похороны королевы Елизаветы II в Лондоне и ряда мероприятий в США.

https://ria.ru/20220917/sderzhivanie-1817486858.html

южная корея

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Максим Горбачев

в мире, юн сок ель, южная корея, сша, оон