https://ria.ru/20220922/blinken-1818795292.html

Блинкен обвинил Россию в усилении эскалации из-за частичной мобилизации

Блинкен обвинил Россию в усилении эскалации из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

Блинкен обвинил Россию в усилении эскалации из-за частичной мобилизации

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что российские власти решили усилить эскалацию, объявив частичную мобилизацию, при этом на гораздо более масштабную... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:34

2022-09-22T20:34

2022-09-22T20:34

в мире

энтони блинкен

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совет безопасности оон

оон

владимир путин

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что российские власти решили усилить эскалацию, объявив частичную мобилизацию, при этом на гораздо более масштабную мобилизацию на Украине и западные поставки оружия Киеву американский дипломат внимания не обратил.Президент РФ Владимир Путин утром в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818775489.html

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