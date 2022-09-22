Рейтинг@Mail.ru
Блинкен обвинил Россию в усилении эскалации из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/blinken-1818795292.html
Блинкен обвинил Россию в усилении эскалации из-за частичной мобилизации
Блинкен обвинил Россию в усилении эскалации из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Блинкен обвинил Россию в усилении эскалации из-за частичной мобилизации
Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что российские власти решили усилить эскалацию, объявив частичную мобилизацию, при этом на гораздо более масштабную... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:34
2022-09-22T20:34
в мире
энтони блинкен
россия
сша
украина
совет безопасности оон
оон
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что российские власти решили усилить эскалацию, объявив частичную мобилизацию, при этом на гораздо более масштабную мобилизацию на Украине и западные поставки оружия Киеву американский дипломат внимания не обратил.Президент РФ Владимир Путин утром в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818775489.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, россия, сша, украина, совет безопасности оон, оон, владимир путин, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
В мире, Энтони Блинкен, Россия, США, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России
20:34 22.09.2022
 
Блинкен обвинил Россию в усилении эскалации из-за частичной мобилизации

Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в усилении эскалации из-за частичной мобилизации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что российские власти решили усилить эскалацию, объявив частичную мобилизацию, при этом на гораздо более масштабную мобилизацию на Украине и западные поставки оружия Киеву американский дипломат внимания не обратил.
"(Президент РФ Владимир) Путин усилил эскалацию, решив не завершить войну, но расширить ее, не отвести войска, а добавить еще 300 тысяч военных, не снизить напряженность, а усилить ее угрозой ядерного оружия", - сказал Блинкен, выступая на посвященном Украине заседании СБ ООН в рамках ГА ООН.
Президент РФ Владимир Путин утром в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 18:58Специальная военная операция на Украине
Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины
 
В миреЭнтони БлинкенРоссияСШАУкраинаСовет Безопасности ООНООНВладимир ПутинСергей ШойгуЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала