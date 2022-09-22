https://ria.ru/20220922/bayden-1818812012.html

Экс-глава ЦРУ рассказал об ошибке Байдена, ослабляющей США

Экс-глава ЦРУ рассказал об ошибке Байдена, ослабляющей США - РИА Новости, 22.09.2022

Экс-глава ЦРУ рассказал об ошибке Байдена, ослабляющей США

Президент США и его чиновники делают противоречащие друг другу заявления о Тайване, чем подрывают единство страны, заявил экс-глава ЦРУ Майк Помпео. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T22:33

2022-09-22T22:33

2022-09-22T23:09

политика

майк помпео

джейк салливан

нэнси пелоси

тайвань

сша

китай

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США и его чиновники делают противоречащие друг другу заявления о Тайване, чем подрывают единство страны, заявил экс-глава ЦРУ Майк Помпео.По словам бывшего главы американского разведывательного ведомства, в проявлении непоследовательности нет ничего хорошего для Соединенных Штатов.Ранее президент США в интервью телеканалу CBS заявил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня с Китаем Вашингтон может вступить в конфликт на стороне Тайбэя. При этом его советник по национальной безопасности Джейк Салливан позже уточнил, что слова Байдена о возможности использования американских войск для защиты острова носили "гипотетический" характер и не были изменением традиционных подходов к проблеме.В августе ситуация вокруг этого региона обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пекин не признает суверенитета Тайбэя, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей мятежной области с чиновниками из других стран.Накануне председатель КНР Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях. Распоряжение главы государства прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Так, в среду утром официальный представитель Восточной зоны боевого командования народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что подразделения сохраняют высокую боевую готовность после прохода кораблей ВМС США и Канады в Тайваньском проливе. Он подчеркнул, что войска будут противостоять всем угрозам и готовы защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.

https://ria.ru/20220922/bayden-1818749646.html

https://ria.ru/20220922/dzhonson-1818789981.html

тайвань

сша

китай

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, майк помпео, джейк салливан, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру)