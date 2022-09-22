22:33 22.09.2022 (обновлено: 23:09 22.09.2022)
Экс-глава ЦРУ рассказал об ошибке Байдена, ослабляющей США
Экс-глава ЦРУ Помпео: противоречивые заявления Байдена и его чиновников о КНР бьют по США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США и его чиновники делают противоречащие друг другу заявления о Тайване, чем подрывают единство страны, заявил экс-глава ЦРУ Майк Помпео.
"Болтовня Байдена о Тайване ослабляет нас. Он говорит одно, а затем неоднократно позволяет Белому дому противоречить себе", — написал он в Twitter.
По словам бывшего главы американского разведывательного ведомства, в проявлении непоследовательности нет ничего хорошего для Соединенных Штатов.
Ранее президент США в интервью телеканалу CBS заявил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня с Китаем Вашингтон может вступить в конфликт на стороне Тайбэя. При этом его советник по национальной безопасности Джейк Салливан позже уточнил, что слова Байдена о возможности использования американских войск для защиты острова носили "гипотетический" характер и не были изменением традиционных подходов к проблеме.
В августе ситуация вокруг этого региона обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пекин не признает суверенитета Тайбэя, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей мятежной области с чиновниками из других стран.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях. Распоряжение главы государства прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Так, в среду утром официальный представитель Восточной зоны боевого командования народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что подразделения сохраняют высокую боевую готовность после прохода кораблей ВМС США и Канады в Тайваньском проливе. Он подчеркнул, что войска будут противостоять всем угрозам и готовы защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.