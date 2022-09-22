https://ria.ru/20220922/arashukov-1818753066.html
Присяжные не смогли за день вынести вердикт по делу Арашукова
Присяжные не смогли за день вынести вердикт по делу Арашукова - РИА Новости, 22.09.2022
Присяжные не смогли за день вынести вердикт по делу Арашукова
Коллегия присяжных заседателей не смогла вынести вердикт после совещания в течение дня по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах советника... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:42
2022-09-22T17:42
2022-09-22T17:53
рауф арашуков
дело клана арашуковых
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей не смогла вынести вердикт после совещания в течение дня по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах советника президента Карачаево-Черкессии и зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Завтра в 9 утра присяжные снова соберутся, чтобы уйти совещаться по вердикту",- огласила решение судья Елена Гученкова. При этом вопросный лист был опечатан в присутствии сторон.Всего присяжные должны ответить на 117 вопросов, среди которых речь шла о виновности подсудимых в убийствах зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, хищении газа у ОАО "Ставрополькрайгаз", ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" и "Газпром межрегионгаз Ставрополь", "Ставропольрегионгаз". Кроме того, речь шла об организации преступного сообщества, ложном доносе.Судья Елена Гученкова читала два дня напутственное слово присяжным. Она напомнила им о доказательствах, которые были исследованы на судебном заседании. Кроме того, обратила особое внимание, что присяжные не могут обсуждать юридические вопросы, а должны лишь оценивать доказанность вины каждого из подсудимых. После этого она тезисно напомнила доказательства, представленные в ходе слушаний в суде. Также она настоятельно рекомендовала присяжным "захватить с собой еду", так как они будут заняты целый рабочий день.В свою очередь ранее сам бывший сенатор Рауф Арашуков в последнем слове обратился к присяжным и обратил особое внимание на то, что "ничего кроме справедливости нам не надо".Всего на заседании присутствовали восемь присяжных, а не девять, как было на прошлых заседаниях. В суд не пришел один из присяжных заседателей, по дороге его машину остановили сотрудники ДПС. Тем не менее, такого количества достаточно, чтобы вынести вердикт.Суд более года назад начал слушать дело с участием коллегии присяжных. Именно им предстоит решить, виновны подсудимые или нет, а в дальнейшем, в случае обвинительного вердикта, меру наказания определит судья. Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос. В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора: Porsche, Mercedes, Lexus и других. У семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК РФ, по делу были допрошены более 400 свидетелей и проведены свыше 200 судебных экспертиз.Мосгорсуд вынесет приговор шести фигурантам, дело в отношении еще 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.
https://ria.ru/20211223/sud-1765048183.html
https://ria.ru/20210722/sud-1742349765.html
https://ria.ru/20210210/derev-1596863503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рауф арашуков, дело клана арашуковых, происшествия, россия
Рауф Арашуков, Дело клана Арашуковых, Происшествия, Россия
17:42 22.09.2022 (обновлено: 17:53 22.09.2022)
Присяжные не смогли за день вынести вердикт по делу Арашукова
Присяжные не смогли за день вынести вердикт по делу бывшего сенатора Арашукова
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей не смогла вынести вердикт после совещания в течение дня по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах советника президента Карачаево-Черкессии и зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Завтра в 9 утра присяжные снова соберутся, чтобы уйти совещаться по вердикту",- огласила решение судья Елена Гученкова. При этом вопросный лист был опечатан в присутствии сторон.
Всего присяжные должны ответить на 117 вопросов, среди которых речь шла о виновности подсудимых в убийствах зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, хищении газа у ОАО "Ставрополькрайгаз", ООО "Газпром
межрегионгаз Пятигорск" и "Газпром межрегионгаз Ставрополь", "Ставропольрегионгаз". Кроме того, речь шла об организации преступного сообщества, ложном доносе.
Судья Елена Гученкова читала два дня напутственное слово присяжным. Она напомнила им о доказательствах, которые были исследованы на судебном заседании. Кроме того, обратила особое внимание, что присяжные не могут обсуждать юридические вопросы, а должны лишь оценивать доказанность вины каждого из подсудимых. После этого она тезисно напомнила доказательства, представленные в ходе слушаний в суде. Также она настоятельно рекомендовала присяжным "захватить с собой еду", так как они будут заняты целый рабочий день.
В свою очередь ранее сам бывший сенатор Рауф Арашуков в последнем слове обратился к присяжным и обратил особое внимание на то, что "ничего кроме справедливости нам не надо".
Всего на заседании присутствовали восемь присяжных, а не девять, как было на прошлых заседаниях. В суд не пришел один из присяжных заседателей, по дороге его машину остановили сотрудники ДПС. Тем не менее, такого количества достаточно, чтобы вынести вердикт.
Суд более года назад начал слушать дело с участием коллегии присяжных. Именно им предстоит решить, виновны подсудимые или нет, а в дальнейшем, в случае обвинительного вердикта, меру наказания определит судья. Следствие считает, что Рауль Арашуков
как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос. В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора: Porsche
, Mercedes
, Lexus
и других. У семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК РФ
, по делу были допрошены более 400 свидетелей и проведены свыше 200 судебных экспертиз.
Мосгорсуд
вынесет приговор шести фигурантам, дело в отношении еще 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.